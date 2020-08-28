Вернувшимся из-за границы жителям Кубани грозит большой штраф

Все жители Краснодарского края, которые прилетели из-за границы, обязаны в течение трех дней сдать тест на коронавирус. Фото: Мария ЛЕНЦ

Времена, когда тех, кто возвращался из-за бугра, отправляли на двухнедельный карантин, прошли. Как только самолет приземляется в аэропортах Краснодарского края, предписания никому не выдают. Вышел с рейса – и сразу домой. Правда, сейчас появилось новое требование, о котором стоить помнить каждому путешественнику. За неисполнение могут наказать рублем.

- Все жители Краснодарского края, которые прилетели из-за границы, обязаны в течение трех дней сдать тест на коронавирус. Это касается не только взрослых, но и детей, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Роспотребнадзоре Краснодарского края. - Вернувшиеся из-за границы граждане должны разместить результаты ПЦР-тестирования на портале госуслуг. Для этого нужно зайти в свой личный кабинет, а далее нажать кнопку "передача результатов теста на коронавирусную инфекцию".

В случае, если тест окажется положительным, то санитарные врачи предпринимают уже традиционные меры. Человеку выдают документ, согласно которому он обязан изолироваться дома, чтобы исключить любые контакты с семьей или другими лицами.

Карантин будет продолжаться до тех пор, пока не придут новые, отрицательные результаты тестов. Как правило, это 14 дней.

Однако, если человек проигнорирует это правило и вовремя не сообщит о том, здоров он или нет, то ему придется раскошелиться. За несданный тест на коронавирус отдохнувшему туристу могут выписать штраф «За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Отпускнику грозит до 40 тысяч рублей.

И если вы думаете, что сможете увильнуть от сдачи анализа, то спешим огорчить - при пересечении государственной границы России любой въезжающий регистрируется пограничной службой. А значит, даже если человек проигнорирует требования санитарных врачей, информаци о его въезде в страну в базе данных все равно есть.

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