Смерч в Краснодарском крае 6 сентября 2020: воронка над морем напугала отдыхающих

Фото: instagram.com/rozakova

Такую ненастную погоду на Кубани не видели давно. После засушливых недель без ветра наступили прохладные дни. Причиной тому стал циклон, который принес в регион осадки. Вчера жители края были несказанно рады дождю, встречали его аплодисментами, а уже сегодня готовы забрать свои слова обратно. 6 сентября ливни подтопили сразу несколько курортных городов. Больше всего от непогоды досталось Новороссийску. Плывет и Анапа, где ко всему прочему прошел град. А еще здесь заметили смерч.

Вихрь сформировался над морем в районе одного из пляжей в Анапе. Кстати, заметили воронку те, кто отдыхал в Геленджике и Новомихайловском.

Как сообщают очевидцы, воронка сначала была узкой, но в течение получаса столб воды увеличился. А распался он также быстро, как и образовался – крутил минут пять.

Тем не менее туристы и местные жители успели запечатлеть грозное явление природы на видео. Своими роликами они поделились в соцсетях.

Стоит сказать, что этим летом смерчи на побережье появляются довольно часто. Метеорологи связывают это с необычно частой сменой температуры воздуха и ветра.

ВАЖНО!

В случае возникновения и выхода смерча на сушу необходимо немедленно укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине.

- Остерегайтесь разорванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов, - напоминают в МЧС. - Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства.

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