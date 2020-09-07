Установлены личности пропавших детей и взрослых в горах Сочи

Фото пресс-службы краевого ГУ МЧС РФ

Вечером 7 сентября родители стать бить тревогу – их дети долгое время не выходят на связь. Восемь школьников и трое взрослых из Твери отправились на отдых в Сочи. А вчера захотели посмотреть на озеро в горах, именно об этом они рассказывали родным, когда набирали им последний раз. После того, как школьники ушли в поход, связь со всеми пропала. Ищут группу с детьми до сих пор.

- 11 человек в горах Сочи ночью искали на квадроциклах. Утром на поиски детей и сопровождающих отправились спасатели, они пешком прочесывают местность. Также к поискам привлекли спасателей на вертолете и лошадях, они осматривают труднодоступные территории, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Личности всех пропавших уже установлены. Выяснилось, что восемь детей оказались воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области.

- Группа из Твери, в составе которой 11 человек, прибыла в Сочи на отдых под руководством 36-летнего мужчины. Кроме него в группе двое совершеннолетних сопровождающих - 20 и 21 года. Остальные участники - несовершеннолетние - от 9 до 16 лет. Группа туристов нигде себя официально не зарегистрировала и направилась в горы без разрешительных документов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото пресс-службы краевого ГУ МЧС РФ

Сейчас в Сочи пропавших ищут в усиленном режиме, прочесали каждый метр на курорте из возможных маршрутов. На месте создали оперштаб , который возглавил мэр города.

- Все городские службы, подразделение МКУ «Служба спасения Сочи» дислоцируются в зоне поисков, работают в усиленном режиме совместно с Кубань - СПАС, ЮРПСО и полицией, расширяем участок поисков и наращиваем личный состав за счёт сил и средств Росгвардии, привлекаем казачьи отряды муниципалитета, - отметил глава города Алексей Копайгородский

Фото пресс-службы краевого ГУ МЧС РФ

В мэрии добавили, что сейчас связываются с родственниками пропавших, при необходимости их доставят в Сочи.

Список пропавших можно посмотреть здесь.

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