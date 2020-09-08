«Решили срезать путь по совету других туристов»: тренер рассказал, как заблудился с детьми из Твери в горах Сочи

Родители юных лыжников заявляют - к Сергею Удалову претензий не имеют.

За поисками тверской группы из 11 туристов, среди которых восемь детей, следили тысячи людей. Больше всего переживали родители, которые не могли связаться со своим чадом больше суток. Ведь юные лыжники вместе с тренером планировали однодневный поход – ночь должны были провести в гостинице. Но что-то пошло не так. К счастью, история закончилась благополучно – все нашлись, никто не пострадал.

«Комсомолке» удалось дозвониться до тренера Сергея Удалова, который рассказал о произошедшем.

В конце августа он вместе с восемью воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва «Тверь» приехали в Сочи на учебно-тренировочный сбор.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

- Приехали сюда тренироваться в полноценном режиме, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Сергей Удалов. - 6 сентября запланировали разгрузочную тренировку – прогулку в горы.

Маршрут выбран был несложный и достаточно популярный. Тургруппа отправилась в поход к вершине Ачишхо, по пути к которой расположены такие достопримечательности как Хмелевские озера, Ачипсинские водопады. До самой Красной Поляны лыжники доехали на автобусе, а оттуда пошли пешком к озерам.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Стартовали утром – к полудню дошли до конца маршрута и уже планировали идти обратно.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

- Мы шли вместе с другими туристами, на всякий случай, спрашивали, правильно ли мы идем, по тем ли тропам – все было в порядке, дошли. А обратно нам посоветовали пойти другой дорогой, она, сказали, короче – быстрее вернетесь домой. Это и стало ошибкой, - продолжает Сергей Удалов. – Срезать путь не получилось, мы сбились с пути.

По словам тренера, изначально они хотели вернуться обратно – по уже знакомой дороге.

- Но дети сказали: «давайте уже не будем возвращаться». Решили идти вперед, чтобы быстрее выйти. Но оказалось, что пошли не по той тропинке. Карт и навигаторов с собой не было, тут еще, как назло, сеть пропала, телефоны у некоторых поразряжались, - говорит наставник юных спортсменов.

В ночь плутать по незнакомой местности не стали, к тому же дети устали – потому уснули буквально под звездами. Температура воздуха опустилась, но на холод никто не жаловался – с собой ребята изначально взяли куртки на случай непогоды. Как рассказывал один из мальчиков, спали все в обнимку под дождевиком, который нашли тут же. А вот съедобных припасов с собой ни у кого не было – ужинать ребята планировали в гостинице.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

- В МЧС мы не регистрировались, потому что особой необходимости не видели. Мы же без ночевки планировали в горы выходить. До этого уже подобные походы совершали – туда-обратно три часа потратили. А здесь дать о себе знать долго не могли из-за отсутствия связи. Мы пошли поэтому в горку, откуда удалось позвонить, - добавляет Сергей Удалов. – С нами все хорошо, дети тоже в порядке. Сбор хотим продолжить, родители согласны, что случилось, то случилось, хотя это отпечаток на всю жизнь, конечно, что у меня, что у детей.

О том, какую ответственность понесет тренер, пока неизвестно. Родители юных лыжников заявляют - к Сергею Удалову претензий не имеют.

- Что ждет дальше меня, не знаю. Сразу после того, как вернулись, меня вызвали в Следственный комитет, где допросили. Но пока ничего больше не сообщали, - говорит тренер.

КОММЕНТАРИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

По предварительной информации, тренеру как минимум грозит административный штраф за то, что он не зарегистрировал тургруппу перед походом. Однако, как именно накажут мужчину, станет ясно после всех разбирательств.

- Следователь уже опросил тренера, а сейчас идут беседы с участниками тургруппы. На данный момент проверка продолжается, прежде, чем озвучить выводы, необходимо разобраться во всех обстоятельствах произошедшего, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю.

Кроме того, к работе подключилась и прокуратура.

- Мы проводим проверку, чтобы дать оценку организации отдыха и оздоровления детей, а также исполнению требований законодательства при проведении туристических маршрутов, - уточняют в прокуратуре Краснодарского края.

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