Краснодарцы шлют в пострадавший от наводнения Туапсе теплые вещи и даже мебель

СЕГОДНЯ 14:10 2018-10-29T15:42:16+03:00

В следующие 10 теплых дней на Кубани будут сушить и чистить дома [видео]

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Тропический ливень, принесший в предгорные районы Краснодарского края, потери и разрушения, закончился. Синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду на ближайшие десять дней. По серпантину, ведущему в Сочи и Туапсе, тянутся вереницы автомобилей Росгвардии и МЧС. Все они вручную вычищают тонны грязи из домов, принесенных рекой.

- Друзья, помогите найти транспорт, чтобы перевезти в пострадавшие районы матрасы, кровати, постельное, технику и обогреватели. Машину заправим! - пишут в соцсетях неравнодушные земляки.

Те, кто не может помочь материально, едет убирать и сушить чужие дома.

- Мы студенты КубГУ, считаем, что наши руки здесь пригодятся, - встречаем на заправке в Туапсе молодых и веселых парней.

Рабочие руки здесь, действительно, позарез — почти 2,5 тысячи залепленных грязью домов, около 6 тысяч приусадебных участков, 29 социальных объектов. Пострадавшими считаются 150 человек (раненые и замерзшие).

Мыть и сушить, впереди зима!

Сложнее всего тем, чьи дома превратились в груду стройматериалов.

- Никто не останется на улице, - успокаивают краевые власти. - Более 1 млрд рублей пойдут на восстановление жилья и инфраструктуры.

Федеральный центр тоже включился в проблему.

Президент пообещал помощь Москвы для пострадавших от наводнения на Кубани.

- Нужно сделать все для того, чтобы людям помочь, и если нужна помощь Москвы — то прошу вас сформулировать эти потребности, - сказал на совещании с губернатором Кубани президент Владимир Путин.

Утром, 29 октября, без света оставались еще 290 домов в 5-ти населенных пунктах. Без воды — больше 14 тысяч.

В пунктах временного размещения сейчас находятся 205 жителей Туапсинского района. Гостиницы Адлера приютили 431 пострадавшего. Все они пока не планируют возвращаться в свои дома. Жить в них сейчас невозможно.

Власти Туапсе сообщили, что воду кое-где дали, но советовали пока не употреблять ее в пищу. Роспотребнадзор отчитался о регулярных пробах, и они пока далеки от благополучных.

- В магазинах люди за бутылки с водой дерутся, - рассказывают «Комсомолке» водители заезжих авто, ставшие заложниками стихии. Двое суток они жили в Туапсе, ожидая, когда отремонтируют единственную дорогу в Сочи, разрушенную сошедшей с ума рекой. - Машины подвозят, конечно, регуряно, но это самый востребованный товар все-таки. Боятся дефицита.

Неравнодушные помогают, чем могут. Фото: typodar

Успокаивает, что список погибших от наводнения больше не пополнялся. Жертвами стали шесть человек, судьба еще двоих пока неизвестна.

Кстати, следователи уже заявили, что за смерть как минимум четверых в Апшеронском районе Кубани ответят должностные лица. Через несколько дней после того, как они завели уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, к ней добавилась еще одна - «Халатность».

- В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате неблагоприятных погодных условий возбуждено дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»), - сказала сайту «КП»-Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. – Халатность именно должностных лиц администрации Апшеронского района, бездействие которых привело к человеческим жертвам.

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