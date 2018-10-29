Мальчик спас маму во время наводнения в Туапсе

СЕГОДНЯ 18:02 2018-10-29T18:03:20+03:00

Сережа разбудил маму во время наводнения, и они вместе выбрались на крышу своего дома. Фото: Анна БУРЛАКОВА

Татьяна Лелюк вместе с сыном Сережей провели на крыше собственного дома четыре часа

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Село Кривенковское на юге Туапсинского района одним из первых приняло удар стихии. Во время ливня местная речушка Спорная вышла из берегов и превратилась в ревущий, бушующий поток, сметающий все на своем пути.

В этот момент 39-летняя Татьяна Лелюк вместе с 12-летним сыном Сережей были дома. Женщина прилегла отдохнуть, мальчик сидел у компьютера. Как вдруг он услышал устрашающий грохот воды.

- Мама, просыпайся! - закричал Сережа, пытаясь разбудить ее. - Вода идет, нам надо спасаться!

Проснувшись, Татьяна сначала даже не поняла, что происходит. Увидела лишь, как ее сынишка в суматохе собирает сумку, кладет все самое необходимое, что могло им пригодиться: теплые вещи, документы.

- Вода прибывала так быстро, что мы просто не смогли открыть дверь нашего дома. Поток хлынул в комнаты. Пока метались, вода уже у окон была, - рассказывает Татьяна Лелюк. - В итоге выбраться нам удалось через форточку на кухне.

Татьяна вместе с сыном забрались на крышу дома, где в ожидании спасателей провели четыре часа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/675304" frameborder="0"></iframe> Потоп в Туапсе.

- К счастью, нас поддерживал полицейский с другой стороны улицы. Помочь нам он ничем не мог, у него не было лодки. Все это время он кричал нам слова поддержки, успокаивал нас, обещал, что спасатели вызваны и скоро прибудут, - продолжает Татьяна.

И помощь пришла. Заметив лодки, Татьяна с сыном начали кричать что есть мочи.

- Я пыталась привлечь внимание какой-то тряпкой. А Сережка, помню, махал боксерской грушей. Он занимается не первый год в секции, тренировки ему очень нравятся, потому во время наводнения спасал самое дорогое.

Семью заметили! Сейчас Татьяна с Сергеем живут в местной школе вместе с другими пострадавшими. У них теперь нет дома.

- Мы потеряли все, что у нас было, - с грустью в голосе говорит Татьяна. - Но мы живы - это самое главное. Своего сына за то, что спас меня, не устану благодарить.

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