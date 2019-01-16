Непогода на Кубани: в Сочи сошла лавина на 13 человек, в Новороссийске реки вышли из берегов

Об ухудшении погоды спасатели сообщили заранее. Порывы ветра в крае достигают 22 метра в секунду, а на побережье скорость ветра усиливается до 25. Вместе с ветром на Кубань пришли дождь и снег. Из-за этого в некоторых районах поднялись уровни рек, сошла лавина, сель и падали деревья.

- Ночью 16 января из-за дождя поднялись уровни рек в Северском районе и Анапе, - сообщает ГУ МЧС края. – В Новороссийске из-за разлива ручья подтопило 2 придомовые территории. К счастью, вода в дома так и не попала. Организована работа оперативного штаба Главного управления по мониторингу обстановки. Ситуацию контролируют в Центре управления в кризисных ситуациях.

ФОТО: паблик Вконтакте "ЧП\ДТП Сочи"

В Сочи под лавину попали 13 человек и ребенок. Снежный поток сошел на технологической трассе «Роза-Хутор - кордон Пслух» между тоннелями. Ширина снежной массы составила 7 метров, а высота – 1,5 метра.

ФОТО: паблик Вконтакте "ЧП\ДТП Сочи"

- Стихия заблокировала 3 машины, в которых находились 13 взрослых и один ребенок, - продолжают в спасатели. – В 19:05 поступил вызов, а в 20:00 всех людей эвакуировали и направили в Красную Поляну. Их жизни ничего не угрожает.

Также в Сочи из-за сильного ветра повалило 6 деревьев, которые рухнули на крышу двухэтажного дома. К счастью, жизни людей ничего не угрожает. А в Хосте сошел селевой поток, который потянул за собой 3 дерева. Дорога оказалась практически заблокированной. Транспорт может передвигаться только по одной полосе. Погибших и пострадавших нет.

ФОТО: паблик Вконтакте "ЧП\ДТП Сочи"

По всем фактам ведут аварийно-восстановительные работы. Происшествия находятся на контроле ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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В Сочи под лавину попали 13 человек и ребенок

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На Кубань надвигается непогода

Кубанские спасатели распространили экстренное предупреждение об ухудшении погоды в регионе. Ночью 15 января и в течении дня 16-го числа на территории Краснодарского края пройдут обильные осадки в виде дождя с мокрым снегом. Также прогнозируется налипание снега и ухудшение видимости на дорогах (читайте далее).

В Сочи спасли 12 человек и ребенка, которые попали под лавину

Лавина сошла 15 января на технологической трассе «Роза-Хутор - кордонПслух» между тоннелями. В это время по дороге ехали три машины с туристами. По счастливой случайности снежная масса не накрыла автомобили, а только заблокировала проезд в двух километрах от Красной Поляны (читайте далее).

В Сочи сильный ветер повалил деревья на крышу жилого дома

В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение. Порывы ветра на Кубани достигают 22 метра в секунду, а на побережье скорость стихии усиливается до 25 (читайте далее).