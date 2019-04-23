«Краснодарский каннибал» искал работу, пока шло следствие

В Прикубанском районном суде идет разбирательство по резонансному делу в отношении «краснодарского каннибала», прогремевшего на всю страну в сентябре 2017 года. Дмитрия Бакшеева обвиняют сразу по двум статьям - в убийстве 35-летней Елены Вахрушевой и надругательстве над ее телом.

Напомним, уголовное дело в отношении «краснодарского каннибала» выделили в отдельное производство из-за здоровья. В 2018 году у него обнаружили туберкулез в открытой форме. Бакшеева отправили на лечение в тубдиспансер. В Сети тогда появилась информация о том, что подозреваемого в жестком убийстве женщины не раз видели на улицах города.

- Дмитрий Бакшеев подтвердил под протокол, что после своего задержания он в сентябре 2018 года имел возможность беспрепятственно покидать лечебное учреждение по выходным, - рассказывает адвокат Дмитрия К., проходящего по делу в качестве свидетеля, Алексей Аванесян. - В то время меру пресечения в виде ареста ему заменили на… подписку о невыезде. Он, действительно, ходил по Краснодару и искал работу.

Об этом защитнику рассказал и свидетель по уголовному делу Дмитрий К. - старый знакомый Бакшеева, с которым они вместе делали ремонты в квартирах. Познакомились они, когда жили по соседству в Пашковском микрорайоне. Молодой человек даже держал корону над супругами на церемонии венчания. Кроме того, мужчины вместе были судимы за кражу несколько лет назад.

Знакомый Бакшеева под арестом был 15 суток.

Однако, это информацию не подтверждали в СК.

- Дмитрий Бакшеев был помещен в психиатрическое учреждение закрытого типа, - сообщала «КП» - Кубань» помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Анна Пушкина. - Его нахождение на свободе исключено.

Отметим, что в отличие от своей супруги Натальи, Бакшеев отказался от суда присяжных. Свою вину он не признает, уверяя, что никого не убивал. Заявляла об этом и Наталья, однако суд ей не поверил и приговорил к 10 годам колонии общего режима и 1,5 года ограничения свободы.

- У него защитник по назначению и отец в коридоре в качестве свидетеля. До сих пор не верит, что такое могло произойти, - продолжает Алексей Аванесян. - Говорит: «Что же Димка наделал? Как так-то? Ведь я для него старался. Дом купил. Это все из-за его болезни. Ему лечиться надо».

Ранее сообщалось, что Бакшеева признали вменяемым, правда, эксперты нашли у него признаки психического расстройства, не исключающие его вменяемость.

- Санкция ч.1 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание от шести до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет, - сообщают в прокуратуре Краснодарского края.

Напомним, супругов Бакшеевых задержали по подозрению в убийстве женщины в октябре 2017 года. Попались они случайно. Строители, ремонтировавшие одну из улиц Краснодара, нашли на дороге мобильник. Стали листать альбом с фотографиями и ужаснулись - в телефоне увидели селфи мужчины, который засунул отрезанную кисть женской руки себе в рот.

Автором снимков оказался Дмитрий Бакшеев, который вместе со своей женой жил в общежитии «летки». Именно на территории авиаучилища обнаружили останки женщины. Женская голова лежала в оцинкованном ведре, а рядом на асфальте - скальп с рыжими волосами. По данному факту возбудили уголовное дело, а Дмитрия и Наталью задержали по подозрению в убийстве.

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