Капитан катера, затонувшего в Черном море, взят под стражу

Туапсинский районный суд заключил под стражу капитана катера «Атолл», который затонул в Черном море близ Джубги. 56-летний мужчина проведет за решеткой как минимум два месяца.

- Туапсинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца судоводителю катера «Атолл», - сообщают в Южном следственном управлении на транспорте, которое ходатайствовало об аресте мужчины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/718821" frameborder="0"></iframe> У капитана затонувшего катера не было лицензии на перевозку пассажиров.

Расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, продолжается.

Судно затонуло в 100 м от берега

Напомним, в пятницу 5 июля около 17:40 в 100 метрах от берега поселка Джубга перевернулся прогулочный катер «Атолл». На его борту находились 55 человек при максимальной возможной вместимости 12 человек. Двух пассажиров спасти не удалось – погибли женщины 1977 и 1985 годов рождения, приехавшие на отдых из Мордовии и Белгородской области. Их тела уже отправили родным для захоронения.

Выяснилось, что у капитана судна не было лицензии на перевозку пассажиров морским транспортом, а сразу после крушения он попытался скрыться, но был задержан.

- Проводится обследование судна для решения вопроса о его подъеме. В настоящее время разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Затонувший катамаран безопасности мореплавания не угрожает, - сообщают в Южной транспортной прокуратуре.

Уже возбуждены два административных дела за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Также идет проверка соблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания стоянкой судов, службой порта и другими организациями и ведомствами.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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