Пассажиру «Боинга», совершившего жесткую посадку в Сочи, отказали в компенсации

Нагатинский суд Москвы рассмотрел исковое заявление еще одного пассажира самолета рейса Москва-Сочи авиакомпании «Ютэйр», который в сентябре 2018 года совершил аварийную посадку. Пострадавший Рашид попросил потребовал у авиакомпании выплатить ему порядка трех миллионов рублей в качестве компенсации морального и материального ущерба.

- Однако суд отказал в выплате компенсации. Это очень странно, учитывая то, что прокуратура частично поддержала наши требования. В ближайшее время мы будем подавать жалобу, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» управляющий партнер Ассоциации по защите прав авиапассажиров Андрей Лухин.

Напомним, ранее Истринский городской суд в пользу Алексея Кравцова взыскал компенсацию в размере 786 000 рублей за авиапроисшествие. Он одним из первых рассказал подробности ЧП и раскритиковал работу медиков и служб аэропорта. От авиаперевозчика он требовал два миллиона 650 тысяч рублей.

Мужчина остался недоволен работой медиков, служб аэропорта

Стоит сказать, что авиакомпания изначально предлагала заплатить пострадавшим всего 123 тысячи рублей, в то время как сами пассажиры моральный и материальный ущерб оценивают иначе. В суд были поданы исковые заявления по трем пассажирам рейса UT579 Москва-Сочи на общую сумму 11715000 рублей. Эти люди получили различные травмы: сотрясение, разрыв связок, перелом позвонка.

Кстати, в мае 2019 года еще два пострадавших пассажира – мужчина и женщина - подали претензию к авиакомпании на 2 миллиона рублей. Им пришлось эвакуироваться и прыгать в реку с крыла горящего самолета. С тех пор у них появилась аэрофобия, у женщины возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Больше всего было повреждено левое крыло самолета

- Если авиакомпания откажется удовлетворить требования, подадим иск в суд. Сумма претензии составляет 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, - добавил Андрей Лухин. - По материальному ущербу и вреду здоровья пассажиры собирают необходимые документы.

Напомним, Boeing-737 совершил жесткуюпосадку в Сочи. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.Произошло возгорание левого и правого крыла лайнера. На борту находились 166 пассажиров, 18 из которых получили травмы.

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