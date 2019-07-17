2019-07-17T11:59:54+03:00
Общество

Пассажиру «Боинга», совершившего жесткую посадку в Сочи, отказали в компенсации

Адвокат мужчины собирается обжаловать решение суда [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: aviaforum.ruФото: aviaforum.ru
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Нагатинский суд Москвы рассмотрел исковое заявление еще одного пассажира самолета рейса Москва-Сочи авиакомпании «Ютэйр», который в сентябре 2018 года совершил аварийную посадку. Пострадавший Рашид попросил потребовал у авиакомпании выплатить ему порядка трех миллионов рублей в качестве компенсации морального и материального ущерба.

- Однако суд отказал в выплате компенсации. Это очень странно, учитывая то, что прокуратура частично поддержала наши требования. В ближайшее время мы будем подавать жалобу, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» управляющий партнер Ассоциации по защите прав авиапассажиров Андрей Лухин.

Напомним, ранее Истринский городской суд в пользу Алексея Кравцова взыскал компенсацию в размере 786 000 рублей за авиапроисшествие. Он одним из первых рассказал подробности ЧП и раскритиковал работу медиков и служб аэропорта. От авиаперевозчика он требовал два миллиона 650 тысяч рублей.

Мужчина остался недоволен работой медиков, служб аэропорта

Мужчина остался недоволен работой медиков, служб аэропорта

Стоит сказать, что авиакомпания изначально предлагала заплатить пострадавшим всего 123 тысячи рублей, в то время как сами пассажиры моральный и материальный ущерб оценивают иначе. В суд были поданы исковые заявления по трем пассажирам рейса UT579 Москва-Сочи на общую сумму 11715000 рублей. Эти люди получили различные травмы: сотрясение, разрыв связок, перелом позвонка.

Кстати, в мае 2019 года еще два пострадавших пассажира – мужчина и женщина - подали претензию к авиакомпании на 2 миллиона рублей. Им пришлось эвакуироваться и прыгать в реку с крыла горящего самолета. С тех пор у них появилась аэрофобия, у женщины возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Больше всего было повреждено левое крыло самолета

Больше всего было повреждено левое крыло самолета

- Если авиакомпания откажется удовлетворить требования, подадим иск в суд. Сумма претензии составляет 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, - добавил Андрей Лухин. - По материальному ущербу и вреду здоровья пассажиры собирают необходимые документы.

Напомним, Boeing-737 совершил жесткуюпосадку в Сочи. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.Произошло возгорание левого и правого крыла лайнера. На борту находились 166 пассажиров, 18 из которых получили травмы.

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Из записей переговоров следует, что ночью в районе аэропорта Сочи была переменчивая погода. В непростую ситуацию попали два рейса - UT579 из Москвы и AirBaltic из Риги. Первым попытку приземлиться совершил латвийский борт, но ушел на второй круг (читайте далее)

Пассажир Boeing, выкатившегося в реку в Сочи: Взрыва не произошло только благодаря ливню

Алексей Кравцов, пассажир рейса UT579, который ночью 1 сентября летел из Москвы в Сочи и при посадке выкатился в реку, рассказал подробности происшествия. По его словам, взрыва удалось избежать благодаря ливню, который унес протекшее топливо. Пожар произошел рядом с самолетом, а не на борту. (подробности)

ЧП с самолетом в Сочи: сотрудника аэропорта, спасавшего людей, наградят орденом Мужества

Мужчина проработал в воздушной гавани 33 года. Он прошел трудовой путь от диспетчера-контролера ПДСП до руководителя комплексной смены аэропорта (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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