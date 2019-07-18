Отрастил бороду и поменял имя: На Кубани задержали два года скрывавшегося краснодарского стрелка

18 июля стало известно о задержании краснодарского стрелка, который почти два года находился в международном розыске. Как удалось узнать «КП» - Кубань», во время масштабной спецоперации силовики установили местонахождение 26-летнего уроженца Новороссийска Кирилла Донченко и поздней ночью задержали его. Пойман он был на съемном жилье в Темрюкском районе Краснодарского края.

- Когда оперативники ворвались в помещение, было видно, что он явно не ожидал этого, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Стоит сказать, задержанный за два года внешне изменился. У него другая прическа, он отрастил длинную бороду. Узнать его удалось с трудом. Все это время он жил под другим именем, без документов, работал нелегально.

Правоохранители уже привезли его в Краснодар, с ним работают следователи. Будет решаться вопрос о заключении его под стражу. Также выясняется, где находятся его сбежавшие товарищи.

- Участник данной преступной группы, готовил и создавал подходящие условия для нападения на людей. Также он отвечал за организацию сокрытия следов преступления, в том числе предметов, используемых в качестве оружия и средств связи, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю.

Напомним, в феврале 2019 года двух друзей краснодарских стрелков, избивших боксера, нашли на Украине. По некоторым данным, попались они на «незаконном хранении наркотиков».

- Двое разыскиваемых были задержаны в Киеве. По-прежнему решается вопрос об их передаче в Россию, - сообщил «КП» - Кубань» источник. - Один из задержанных устанавливал «маячок» на машину семьи Одношивкиных. Какую роль выполнял второй - предстоит выяснить следственным органам.

Местонахождение еще двоих мужчин, объявленных в розыск, оперативникам также известно, но в рамках операции подробности не раскрываются. Но рано или поздно все они предстанут перед судом.

Еще четверо по-прежнему находятся в бегах.

А пока свой приговор услышали лишь четверо краснодарских стрелков. В феврале 2019 года в Краснодарском краевом суде прошло итоговое судебное заседание по громкому делу. Никита Медведев, Дмитрий Карачкин, Владислав Гмыря и Александр Муковоз собрали целый «букет» статей Уголовного кодекса. Им инкриминировали создание и участие в устойчивой вооруженной банде в целях нападения на граждан, покушение на убийство 33-летнего Игоря Одношивкина, посягательство на жизнь сотрудников полиции, угон и ряд других преступлений.

Судебное разбирательство длилось больше года. В итоге 28-летнего Владислава Гмыря, которого признали организатором преступной группировки, приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии особого режима.

Покушавшийся на полицейских 22-летний Никита Медведев получил 17 лет лишения свободы, 26-летнему Дмитрию Карачкину дали 3,5 года колонии, 24-летний Александр Муковоз (бывший лейтенант полиции из Новороссийска) приговорен к семи годам тюремного заключения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/692600" frameborder="0"></iframe> Игорь Одношивкин вместе с сыном во время реабилитации в больнице.

Напомним, в августе 2017 года на стационарном посту ДПС на Ейском шоссе города остановили Toyota Camry, в которой ехали трое парней. 21-летний Никита Медведев во время проверки документов ударил полицейского по лицу и начал палить из оружия, ранив другого правоохранителя. Позже он устроил еще и погоню со стрельбой в центре Краснодара. Обстреляв авто гаишников, водила скрылся, бросив свою иномарку посреди дороги.Оказалось, что остановили Медведева по ориентировке. Он с группой молодых люд.ей в ночь на 22 августа в поселке Северном напал на 32-летнего начальника службы безопасности одного из краснодарских предприятий.

Игорь Одношивкин сейчас проходит очередной курс реабилитации. Шанс встать на ноги у него есть, врачи видят положительную динамику.

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По еще одной версии, у Игоря будто бы были связи у силовиков, а в криминальных кругах - определенный статус, потому многие бизнесмены к нему обращались, чтобы «уладить вопросы». Помощи попросил и владелец транспортной компании, который нанял Игоря руководителем службы безопасности. По слухам, у него возникли проблемы с бизнесом - с конкурентом не поделили сферы влияния. Компанию собирались отобрать, бизнесмену начали поступать угрозы, 22 августа Игорь Одношивкин должен был встретиться с представителями конкурентов и решить проблему. Однако за несколько часов до встречи на него напали. Но и эта версия не имеет ничего общего с действительностью. По словам Вики, все гораздо прозаичней и от этого еще чудовищней (читайте далее)

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Сейчас по первому делу об избиении мужчины разыскивают пять человек. Это 24-летний Кирилл Донченко и 23-летний Иван Львов из Новороссийска, 25-летний Никита Клевцов из Краснодара, 24-летний Александр Лобас из Каневского района, а также 24-летний Сергей Сапелкиниз Кропоткина (читайте далее)

Один из напавших на полицейских в центре Краснодара был лидером экстремистской группировки

Тогда о банде "Пит Буль" "КП" рассказал один из силовиков, который и вел это дело. Владислав Гмыря организовал вместе с другом Павлом Ветровымпреступную группировку «Пит Буль». И держал в страхе весь Краснодар три года (читайте далее)