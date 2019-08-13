Двое спасателей на руках вытащили из покореженного автобуса больше 40 человек

- Даже вспоминать ту страшную ночь не хочу, - сначала отмахивается 30-летний спасатель третьего класса службы спасения Новороссийска Виктор Романов, а потом добавляет: - за пять лет моей работы ДТП с таким количеством жертв еще не было. До этого, конечно, выезжал на аварии, но там два-три пострадавших было, максимум – четыре. А тут – больше сорока человек, среди которых дети. Я думал даже уволиться после этого ЧП – это было очень страшно!

Хотя глаза и боятся, а руки - делают! Это про Виктора Романова и его напарника Валерия Свириденко. Два спасателя на руках вытащили полный автобус пассажиров из-под завалов. Именно они первыми прибыли на помощь к пострадавшим в ДТП под Новороссийском.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/724949" frameborder="0"></iframe> Видео столкновения экскурсионного автобуса и внедорожника под Новороссийском.

Авария случилась 7 августа в 22:00 на развилке недалеко от поселка Верхнебаканский. Экскурсионный автобус Hyundai на большой скорости протаранил внедорожник Volkswagen Touareg и улетел с десятиметровой высоты в обрыв. Следом за ним и иномарка. В салоне автобуса было 44 человека, во внедорожнике ехали трое взрослых и столько же детей. Все дети погибли, скончалась и женщина-пассажирка.

Автобус улетел с обрыва и застрял между бетонным ограждением

Спасатель Виктор Романов рассказал «КП»-Кубань», как вытаскивал вместе с напарником людей из покореженного автобуса.

- От нашего спаспоста рукой подать до места аварии, - рассказывает сайту «КП»-Кубань» Виктор Романов. – Когда автобус столкнулся с иномаркой, мы с Валерой бензопилу чистили, оборудование в порядок приводили - днем выезжали расчищать русло реки от веток. А тут слышим, грохот такой, ну мы выбежали из здания, сели в свою «буханку» и помчались к месту аварию. Если честно, сначала думали, что это очередное небольшое ДТП - в этом месте часто машины бьются. Тут ведь и освещения не хватает, и водители скорость не всегда сбрасывают, хотя знаки стоят.

Авария с автобусом под Новороссийском. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

А когда подъехали - там ужас, что творилось. Люди так кричали, а еще было очень темно, пришлось бежать на голоса. Мы с Валерой подключили свои фонарики, спустились вниз. В пяти-десяти метрах лежал автобус, он был перевернут на бок, а крышей упирался в бетонное ограждение. Он ходил ходуном, в нем друг по другу топтались люди, все кричали, плакали и люди лезли со всех сторон, пытаясь выбраться. Они были так напуганы, что даже те, у кого была поломана нога, бежали из этого автобуса. Стояла такая паника!

Мы с напарником решили так – я с одного конца автобуса вытаскиваю людей, он – с другого. И нам надо было как можно быстрее всех вынести, так как Hyundai мог в любой момент взорваться. И главное – вытащить максимальное количество людей.

Валерий Свириденко на мест ДТП. Фото: Алексей Одеров

Народ кричал, не слушал. Поэтому мы тоже стали на них кричать – но не ругаться, а громко орали с Валерой, что мы - спасатели, что мы их вытащим и что помощь подоспела. Только после этого автобус чуть успокоился. Я забрался внутрь, а там по мужчине бегали люди, в панике они не понимали, что могут его затоптать. Топтались и по ребенку, его взял на руки и вынес. Те, кто мог ходить, сами выкарабкались, я их лишь подталкивал, других на руках выносил и оставлял в метрах десяти от автобуса. Валера делал тоже самое. Нужно ведь было быстро всех вытащить на безопасное расстояние.

Утром спасатели помогали вытаскивать автобус с обрыва. Фото: Алексей Одеров

Мы тогда еще не знали, что топливо не разлилось и взрыва не будет. А пока счет шел на минуты! Замешкались бы, и все – жертв не избежать, если бы автобус взлетел на воздух. Нам здорово помогли дэпээсники - Валера кинул веревку с обрыва, а они стояли наверху и принимали по цепочке людей. А потом уводили к себе на пост - он рядом с нашим, спасательным. Там и свет был, и вода – люди могли умыться и прийти в себя, пока не приехали медики.

Когда мы с напарником вытаскивали людей, кто-то стал кричать, что на бетоне, в стороне, двое детей лежат. Валера кинулся к ним (он реанимировал девочку из внедорожника, она уже умирала), а я продолжал спасать людей из Hyundai. Потом Валера вернулся в автобус.

Фото: Алексей Одеров

Один мужчина висел в автобусе, он запутался в ремнях безопасности и не мог выбраться сам. Его снял и вывел. А когда почти все были в безопасности, смотрю, девушка в ливневке возле автобуса сидит. Махина эта как раз улетела так, что упала в желоб для сточных вод. Говорю ей, вставай. Она в ответ: «Нет, я не уйду, тут мой парень. Я без него с места не сдвинусь». Оказалось, что мужчина – а он такой крупный, наверное, килограммов под 120, застрял. Голова и туловище - в ливневке торчали, а все остальное – в автобусе зажато. Девушка вцепилась в него и кричала на меня, что не уйдет без него. Пришлось ее насильно уносить. Она кричала, била меня по спине и рыдала.

Мы работали так быстро, что через 5-7 минут почти все люди уже были вынесены из автобуса.

А парня того я стал вытягивать, но он оказался плотно зажат между автобусом и ливневкой. Это даже хорошо, что автобус упал на ливневку, если бы на землю или, не дай Бог, на бетон, мужчина этот погиб бы сразу. А в стоке пассажир оказался как в люльке. Но только автобус его так прижал, что я не мог вытащить его. Побежал к нашей «буханке», взял гидравлическое оборудование, пытался осторожно поднять автобус, чтобы вытащить мужчину. Но эта махина оказалась слишком тяжелой, она не поднималась, нужна была помощь. В это время как раз приехали другие спасатели, мы осторожно поднимали автобус, подкладывая под него бревна, чтобы он не сполз с обрыва, а мужчину не смяло. И вытащили этого парня.

С работы у Виктора Романова в основном только такие фотографии - обычно ему приходится пилить аварийные деревья и расчищать русла рек от мусора

Работали до утра, когда рассвело, нашел телефон той девушки, которая от парня не отходила, еще какие-то ее вещи. Все передал следователю. А как там эти ребята влюбленные, даже не знаю. Они, как и все остальные пассажиры, такое пережили, пусть скорее приходят в себя…

А в это время дома папу ждали его семилетняя дочка Вероника и супруга Ольга.

Виктор роман с женой Ольгой и дочкой Вероникой. Фото: архив героя публикации

- Утром, когда вернулся домой, лег спать - семье не рассказывал, как людей спасали с напарником. Тяжело все это вспоминать, - говорит Виктор Романов.

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