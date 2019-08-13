Юрист: водитель автобуса, который рухнул в обрыв под Новороссийском, мог уснуть за рулем из-за сахарного диабета

Автобус «Хендай» снес «Фольксваген Таурег» 7 августа в 22:00 возле поста ДПС под Новороссийском. После удара внедорожник и экскурсионный автобус с 44 пассажирами упали в обрыв. В результате ДТП погибли женщина и двое детей, которые ехали в «Фольксвагене Таурег». Позже в больнице скончалась и трехлетняя девочка, которая ехала в машине. Водителя «Хендай» задержали, в больнице к нему приставили полицейских и позже поместили в СИЗО. Защитник 42-летнего Романа Полякова сетует, что перед ДТП у его клиента могла быть сонливость с заторможенностью из-за сахарного диабета и приступа эпилепсии.

- Мы требуем подробной судмедэкспертизы, чтобы выяснить, почему случилось ДТП, - говорит юрист Александр Скориков. - У меня есть акты медобследования Романа Полякова за 2012 год. Тогда у него зафиксировали сахарный диабет второго типа и приступ эпилепсии. Поэтому я полагаю, что одна из двух болезней могла привести к трагедии. Эпилептического припадка, скорее всего, не было, ведь мой клиент вылез из кабины и помогал доставать людей из салона автобуса. А вот из-за инсулинонезависимого сахарного диабета может наступить сонливость и заторможенность. Насколько это верно, покажет судмедэкспертиза.

Сейчас Роман Поляков находится в СИЗО. Юрист требует изменить меру пресечения, чтобы водителя хотя бы поместили в больницу, потому что из-за черепно-мозговой травмы ему становится все хуже.

Автобус проходил техосмотр в июне 2019 года\Фото: instagram.com/alekseioderov

- В СИЗО состояние моего подзащитного ухудшается из-за травм после ДТП, - продолжает Александр Скориков. - Подали ходатайство об изменении меры пресечения. Выяснилась еще одна подробность дела. Роман Поляков с 18 лет (то есть больше 20 лет) работает в анапском санатории «Эллада» - возит продукты на небольшом рефрижераторе. Перед ДТП его попросили подменить водителя экскурсионного автобуса, ведь у подзащитного были права категории D, которые разрешают ему управлять такой техникой. Обычно он работал только днем и соблюдал строгую диету из-за диабета.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Может ли сахарный диабет или эпилепсия привести к потере концентрации и сонливости?

- Даю не больше 5%, что водитель мог уснуть или потерять концентрацию из-за диабета, - говорит Владимир Коренко, доктор, кандидат медицинских наук. - Второй тип диабета инсулинонезависимый, когда организм не воспринимает инсулин для снижения сахара. Поэтому пациент пьет лекарства, чтобы снизить уровень глюкозы в крови. Диабетики очень пунктуальные люди, для них забыть выпить лекарство или не держать диету - смертельно. Водитель, даже если бы забыл принять препарат, максимум бы выглядел сонливым из-за высокого сахара в крови, но не до такой степени, чтобы совсем заснуть. Если водитель всегда работал днем, а тут его попросили подменить - это тоже могло быть причиной аварии. Режим сбился, недоспал, переработал и т. д. Обычно диабетики всегда чувствуют недомогание, тогда водитель мог бы под каким-то предлогом остановиться на обочине.