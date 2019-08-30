«Девушка своеобразная, но волейболистка талантливая»: Что известно о 17-летней спортсменке, обвинившей двоих полицейских из Анапы в принуждении к сексу

Обсуждения вокруг инцидента, произошедшего на пляже Анапы, до сих пор не стихают. После того, как 17-летняя волейболистка написала заявление на полицейских, заставших ее на побережье вместе с парнем глубокой ночью, правоохранителей тут же уволили. Полетели и другие головы - без работы остались непосредственные руководители сотрудников ППС. Отстранили от исполнения служебных обязанностей и начальника отдела МВД России по Анапе.

Сами полицейские сейчас арестованы, общаются только через адвоката. Их защитник уверенно заявляет - никакого секса на пляже не было.

С бывшими правоохранителями сейчас работают следователи.

- После того, как они встретили девушку, полицейские провели с ней беседу и отпустили с тем парнем, с которым она была на пляже, - говорит адвокат Юрий Гапеев.

Позицию второй стороны пока услышать не удается. Однако в спортивных кругах о спортсменке наслышаны. Многие и вовсе пророчат ей большое будущее.

- Девушка она своеобразная, может, прилежным поведением не отличается. Хотя многие подростки такие, согласитесь, не все делают, так как им говорят взрослые. Но волейболистка она талантливая! – уверяют тренеры, не раз присутствующие на играх с девушкой.

Она отличается стрессоустойчивостью, к тому же, спортсменка обладает фантастическими физическими данными волейболиста - рост, сила, координация движений. Ее тренер даже в шутку называет «машиной».

Сама волейболистка начала играть в Липецке, откуда родом. В секцию ее привела мама.

- Ходила на тренировки почти каждый день, очень редко пропуская занятия, - не раз говорила в интервью девушка.

В 2015-м году спортсменка резко переключилась с классического волейбола на пляжный. Девушка решила попробовать что-то новое – ей понравилось. Правда, сначала многое у нее не получалось, девушка даже подумывала бросить пляжный волейбол, но тренер в итоге переубедил. И точно не зря. В свои 17 лет она чемпионка Европы, мира и юношеских Олимпийских игр 2018 года. В том же году клуб номинировал девушку на конкурс «Человек года».

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Как будто ничего не произошло»

Как рассказал нам источник в спортцентре, где девушка проходила сборы, никакой помощи психологов ей не потребовалось.

- Девушка чувствовала себя нормально, - говорит источник. - От нас она уже уехала. Спортсменка не плакала и не была чем-то удручена. Даже улыбалась. В команде все делали вид, что ничего не случилось.

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