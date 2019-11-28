Полицейского, которого родные погибшей следовательницы подозревают в насилии, сам сообщил им о том, что Маша в больнице

В отдел МВД Хостинского района Сочи – того самого, где работала 23-летняя следователь Мария Клочкова, сейчас трудно попасть. Глухие металлические ворота открываются редко – только для служебных авто.

Сотрудники полиции Хостинского района Сочи сидят за высоким заборомФото: Евгения ОСТРАЯ

На КПП хмурый полицейский тоже не настроен на разговор.

- Мне в отдел по расследованию преступлений, к Андрею Хвостову, - говорю. Именно под его руководством работала погибшая девушка, тело которой нашли в служебном кабинете утром, 23 ноября. И которую, по рассказам родственников Марии и ее друзей, в отделе полиции не жаловали, гнобили и полностью игнорировали. Там же работал и опер Олег (имя изменено – Авт.), с которым после Дня уголовного розыска девушка уехала в гостиницу. А уже на утро попала в больницу.

Полиция Хостинского района СочиФото: Евгения ОСТРАЯ

- Хвостов в отпуске, - буркнул в ответ мне охранник и отвернулся.

Непрошеным гостям тут видно - не рады.

А вот хозяйка квартиры в бывшем общежитии, у которой Мария Клочкова снимала жилье, оказалась куда приветливее. Сама владелица комнаты Любовь Ткаченко живет здесь же, по соседству. Условия, правда – достать чернил и плакать.

Дом, в котором снимала жилья погибшая девушкаФото: Евгения ОСТРАЯ

Стены общежития – обшарпаны и нуждаются в ремонте, на полу – бетон, на котором линолеум с частыми «залысинами». На общей кухне - гарнитур из советского прошлого, «упакованный» в комнату с наполовину побеленными стенами и белой керамической плиткой из восьмидесятых годов.

Соседка МарииФото: Евгения ОСТРАЯ

А подоконник покосившегося деревянного окна «обшит» старенькой выцветшей клеенкой. Тут Маша, которая очень любила готовить, варила себе завтраки. Ужинать не приходила – торчала на службе. За комнату в 15 квадратов, общую кухню и душ отдавала около 15 тысяч рублей в месяц.

- На работу Маша уходила очень рано, возвращалась же уже после двенадцати, - рассказывает Любовь Ткаченко. – Всегда тихая, очень спокойная. На глаза мне редко попадалась, поэтому мы с ней и не разговаривали особо. Только здоровались по утрам. Знаете, о том, что Маши не стало, я узнала из новостей. А потом приехали ее родители – вещи дочери забирать. Я с ними не разговаривала, ни к чему это было – им и так тяжело. Любовь Ткаченко рассказывает, что уже видела родителей девушки раньше.

За этой дверью жила в Сочи Мария КлочковаФото: Евгения ОСТРАЯ

- Они приезжали 6 октября полис медицинский искали (тогда Мария попала в больницу после ночи, проведенной с коллегой. – Авт.), - рассказывает женщина. – Я спросила тогда у них, что случилось. Они ответили, что дочь в больницу попала с нервным срывом. По рассказам соседки, вместе с родителями был и какой-то высокий черноволосый мужчина. Показываю ей фотографию того самого опера.

Олег - коллега Марии

- Он это, он приходил, - уверенно кивнула женщина.

То, что Олег был знаком с родителями Марии Клочковой, не скрывает и ее сестра. Встреча с мамой и папой состоялась на следующий день после того, как девушка провела с ним ночь, а на утро попала в больницу с кровотечением.

Подъезд дома, где жила Мария Клочкова - все обшарпанное и ветхоеФото: Евгения ОСТРАЯ

- Олег написал моему отцу сообщение, в какой больнице лежит Маша. Она сама попросила, - рассказывает сестра девушки Анна Клочкова. – А когда родители встретились с ним в клинике, он представился просто коллегой Маши. Больше вопросов ему мама с папой не задавали, им не до этого было. Врачи попросили медицинский полис сестры, и Олег с родителями поехал на квартиру. А когда документы нашли, он уехал. В больницу больше не возвращался.

Мария Клочкова

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