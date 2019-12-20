СК России передал дело против "серого кардинала" банды Цапков в ГСУ

Следственный комитет России занимается расследованием громкого уголовного дела в отношении «серого кардинала» банды Цапков Федора Стрельцова. Но в итоге председатель СКР Александр Бастрыкин решил передать дело в ГСУ.

Стоит сказать, Федора Стрельцова в Кущевской знают многие. В станице его звали просто Федя-Обнал, поскольку он считался финансистом Цапков. Он являлся формально главой агрокомплекса «Кущевский, после того, как вся банда оказалась за решеткой, а затем ее лидеры, находясь там, постепенно стали переходить в мир иной, вероятно, решил заново собрать все добро группировки уже исключительно под свое начало.

Но вот ведь незадача - конфликт неожиданно для всех сторон привлек внимание компетентных органов, и через некоторое время в отношении Стрельцова возбудили ряд уголовных дело по экономическим статьям УК РФ — в том числе, по мошенничеству.

Сейчас он находится в бегах. Его разыскивают спецслужбы за мошенничество. По некоторым данным, от правосудия предприниматель скрывается на Украине.

- Федор Стрельцов с другими соучастниками на протяжении нескольких лет совершал экономические и уголовные преступления, - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. - Все они были против бизнесменов Краснодарского края и Ростовской области.

Общий ущерб превысил один миллиард рублей.

- В действиях фигурантов в зависимости от роли каждого усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество», «Злоупотребление полномочиями», - добавляет Светлана Петренко.

Кроме того, их действия могут быть квалифицированы как «Подкуп или принуждение к даче показаний», а также «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Также по словам Светланы Петренко, ранее в Сети появилась информация о противоправной деятельности Стрельцова, называя его «серым кардиналом Цапков, не участвовавшим в кровавых расправах» и «финансистом по прозвищу Федя Обнал».

- Вместе с тем, отмечалось давление, оказываемое на потерпевших и свидетелей преступлений, что, безусловно, сказывается на ходе предварительного следствия, - добавляет Светлана Петренко.

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