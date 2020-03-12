Ветеран войны Степан Моргун завещал свои награды школе, в которой часто выступал перед ученикам

В Краснодаре похоронили освободителя Кубани, ветерана Великой Отечественной войны 95-летнего Степана Моргуна.

Степана Степановича в последний пусть проводили, как и положено герою – с военными почестями. На кладбище дежурил почетный караул и играл военный оркестр.

- Степан Степанович прожил достойную жизнь. Он был очень активным, не любил сидеть без дела. Был частым гостем в краснодарских школах, где рассказывал ученикам о своем боевом пути, - взял слово у гроба ветерана войны замглавы администрации Карасунского округа Краснодара Юрий Юрьев. - Степана Степановича знали и любили в Крыму, где он воевал, и куда приезжал, как почетный гость. То, что ветерана войны больше нет с нами – большая потеря.

Степан Степанович рассказывает о том, как воевал.Фото: Александр РАЙКО

- Я тоже была лично знакома со Степаном Степановичем. Это был энергичный человек, у которого всегда было полно идей, - сказала начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями управления по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Ольга Острожная. – Как тяжело, когда уходят такие замечательные люди.

Степан Степанович Моргун скончался 9 марта после продолжительной болезни. Он хотел, чтобы его похоронили не на Аллее Славы, а рядом с женой и дочкой. А свои многочисленные награды, которых у ветерана Великой Отечественной войны было более 40, завещал одной из ростовских школ. Ведь именно в ростовской дивизии воевал Степан Степанович. А еще в это учебное заведение он часто приезжал и рассказывал ребятам о своих подвигах и нелегком боевом пути.

- Школе собираются присвоить имя дивизии, в которой воевал дед, - рассказал внук Степана Степановича Виктор. – Дед это знал, и поэтому завещал свои награды школьному музею. Как только решатся все вопросы с переименованием, мы передадим медали.

Степан Степанович был призван в армию в 1942 году. Его направили в 1133 стрелковый полк 339 Ростовской стрелковой дивизии. Он освобождал Краснодар, участвовал в прорыве «Голубой линии», воевал за Крым и дошел до Берлина.

Степан Степанович у себя дома, май 2018 года

После войны продолжил службу в армии, а когда уволился, трудился в торговле, был экспертом Торгово-промышленной палаты. Он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За освобождение Кубани» и «За освобождение Крыма», «За победу над Германией». В 2018 году ветерану присвоили звание Почетного гражданина Краснодара. Степан Моргун был частым гостем в редакции "Комсомольской правды" в Краснодаре.

Соболезнования семье Степана Степановича выразили мэр Краснодара Евгений Первышов, председатель городской Думы Вера Галушко, совет ветеранов города.

Выразил соболезнования и мэр Сочи Алексей Копайгородский. Со Степаном Степанович глава курорта был знаком лично.

- Нас постигла тяжелая утрата! Ушел из жизни замечательный человек, настоящий патриот своего Отечества, ветеран Великой Отечественной Войны Степан Степанович Моргун. Его жизнь – это яркий пример беззаветного служения родной стране, которой он отдавал все свои силы, энергию и знания, - говорится в телеграмме. - Благодаря таким людям, как Степан Степанович, мы имеем возможность мирно трудится, любить, воспитывать детей, строить планы на будущее. Я буду всегда очень горд тем, что мне посчастливилось лично быть знакомым с этим великим человеком. А светлая память о Степане Степановиче навсегда останется в наших сердцах.

Мэр Сочи познакомился с ветераном войны Степаном Моргуном в 2018 году. Тогда Алексей Копайгородский занимал пост вице-губернатора Кубани и пришел лично поздравить Степана Степановича с Днем Победы.

Степан Степанович у себя дома с гостями - вице-губернатором Андреем Алексеенко и главой Сочи Алексеем Копайгородским. Фото: Яна Петрова

С почетным гостем ветеран войны пил чай и рассказывал ему о своем боевом пути. Тогда вместе с Алексеем Копайгородским к Степану Степановичу приходил и еще один вице-губернатор - Андрей Алекссенко. Гостям ветеран даже приготовил тушеную индейку - сам колдовал на кухне.

Тогда, в разговоре с участником Великой Отечественной войны, гости спросили, что ему необходимо. И Степан Степанович посетовал, что ремонт в его квартире уже совсем старый. Чиновники обещали помочь. И слово свое сдержали. Уже в августе Степан Степанович Моргун пил чай с Алексеем Копайгородским и Андреем Алексеенко на отремонтированной кухне. К ветерану войны гости снова приходили с подарками и огромным тортом.

А через три дня после того, как почетные гости ушли, у подъезда появилась новенькая лавочка. О том, что Степану Степановичу негде посидеть на улице, он случайно обмолвился во время разговора...

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- Я о таком даже и не мечтал, - ветеран Великой Отечественной войны, 94-летний Степан Моргун с нескрываемой гордостью водит по своей отремонтированной квартире гостей. - Вот здесь, в прихожей, обои новые, плитка на полу и посмотрите, какой белый, блестящий потолок. А кухня - просто мечта! Тут у меня еще и стол новый, и гарнитур. А ванная какая! Пойдемте, покажу (продолжение)