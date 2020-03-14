«Свою вину она не признает!»: адвокаты Дмитрия Бакшеева, прозванного «краснодарским каннибалом», взяли под защиту его жену
С решением Фемиды Наталья Бакшеева была не согласна ровно с того момента, как услышала приговор. Сразу после оглашения решение женщина, которую признали виновной в подстрекательстве к совершению убийства Елены Вахрушевой, сказала адвокату, что намерена подавать жалобу.
Суд посчитал, что Наталья приревновала мужа к новой знакомой.
С версией следствия жена Дмитрия Бакшеева, прозванного «краснодарским каннибалом», была не согласна. В материалах дела было написано, что она приревновала мужа и потребовала, чтобы он убил ее оппонентку. Схватив нож, мужчина дважды ударил в грудь Елену, затем расчленил ее тело, часть останков он спрятал, а остальное забрал с собой.
В мае 2019 года Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляцию по громкому делу, но в невиновность женщины не поверил.
Последнее слово Натальи Бакшеевой.Евгения ХИЛЬКО
Наталью Бакшееву отправили в колонию общего режима на 10 лет, но свою вину она не признает до сих пор. По словам осужденной, на месте преступления она не была, а убитую женщину увидела в суде, когда показали ее фотографии.
Останки Елены Вахрушевой собирали буквально по кусочкам.
В итоге адвокаты Дмитрия Бакшеева, который скончался в феврале, взяли под защиту его супругу.
- Наталья тяжело перенесла смерть мужа и то, что от нее отвернулись немногочисленные родственники, - сказал адвокат Алексей Аванесян. - Она поблагодарила всех, кто помогал ее супругу, переводив деньги на передачи и организацию похорон.
По словам женщины, после публикаций в СМИ за последний год, к ней изменилось отношение, причем, как со стороны администрации, так и заключенных.
- Она также рассказала, как во время следствия над ней издевались, подделывали подписи и обманом фабриковали доказательства, - добавляет Алексей Аванесян.
Сейчас защитники будут добиваться отмены приговора Наталье и Дмитрию Бакшеевым, и привлечения к ответственности, по их словам, настоящих убийц Вахрушевой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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