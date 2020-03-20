Коронавирус в Краснодаре: в многоэтажках города дезинфицируют подъезды

На Кубани вот уже неделю действует режим повышенной готовности. В регионе отменены все массовые мероприятия, в школах продлили каникулы. А многие организации региона перешли на удаленный режим работы.

В краснодарских многоэтажках также решили принять меры и теперь дополнительно обрабатывают подъезды дезинфицирующими средствами.

- Речь идет о перилах, дверных ручках, кнопках домофонов и лифтов и прочих местах, где часто происходит соприкосновение поверхности с кожным покровом, - пояснил директор по производству и эксплуатации ГУК-Краснодар Анатолий Александров. - Эти меры мы предпринимаем для минимизации распространения вирусов. Все остальные убираемые площади будут мыться в обычном режиме.

Причем, такая уборка проводится вне зависимости от желания собственников жилья, так как от этого зависит здоровье граждан. - Первый, второй и третий этажи обрабатываются хлоркой, дезинфицируются дверные ручки и перила, - рассказали в УК "Репино". - Так что у нас приняты все меры.

В многоэтажках Краснодара дезинфицируют подъезды.Сотрудники РЭП-11 убирают подъезд

Обрабатывают подъезды и другие управляющие компании Краснодара. А РЭП-32 даже разослал жильцам сообщения на мобильники: "Руководством компании принято решение о проведении в обслуживаемых нами МКД дополнительной (усиленной) санитарной обработки. И в целях профилактических мероприятий по противодействии коронавирусу проводим обработку специальными дезрастворами ручек входных групп, панелей домофонов, кнопок вызовов лифтов, панелей управления в кабинах лифтов 4 раза в день (при наличии консьержа) и 2 раза в день там, где консьерж отсутствует. Дезинфицирующий раствор - хлорсодержащий, поэтому не исключён в местах общего пользования запах хлорки. Просим отнестись к этому с пониманием. P.S. Данные виды работ не включены в перечень оказываемых работ и услуг и выполняются за счёт средств управляющей организации".

Изменения коснулись и собраний собственников жилья. На время действия постановления губернатора Кубани, до 1 мая официальные встречи групп жителей для решения важных вопросов проводиться также не будут.

Жителям Краснодара рекомендовано направлять свои обращения коммунальщикам либо по электронной почте, либо по телефону. Приходить в офисы управляющих компаний и ТСЖ пока не советуют.

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