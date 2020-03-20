Коронавирус в Краснодарском крае: кинотеатры закрывать не собираются

Из-за угрозы распространения коронавируса на Кубани ограничили массовые мероприятия с участием более 100 человек. Отменены концерты, фестивали, спектакли и спортивные матчи. Однако кинотеатры продолжают свою работу. Есть только один нюанс – на каждый сеанс в продажу поступают ровно 100 билетов.

В сети кинотеатров Киномакс рассказали, что усилили дезинфекцию помещений и проводят ее по вирусному режиму, обеспечили туалеты дезинфицирующим мылом, провели инструктаж персонала, выдали сотрудникам средства личной защиты и стали контролировать их самочувствие.

- В свою очередь, мы просим вас заботиться о себе и окружающих: если вы приехали из-за границы, особенно из стран с неблагоприятной вирусной обстановкой, - пожалуйста, соблюдайте карантин, - обращаются в кинотеатре к посетителям.

В сети кинотеатров «Монитор» также сообщили, что соблюдают все актуальные требования Роспотребнадзора.

- Организована дополнительная уборка кинозалов, фойе, помещений общего пользования и служебных помещений с применением дезинфицирующих средств утром перед началом сеансов, в дневное время и после окончания сеансов, - говорят в сети. - Выключен режим рекуперации воздуха вентиляции, увеличен воздухообмен в фойе, кинозалах и местах общего пользования.

Кроме того, проводят обработку все ручек дверей, столов и стульев проводят каждый час, а в фойе установили диспенсеры с антисептиком. А ночью в залах работают дезинфицирующие облучающие лампы.

Проверку билетов проводят бесконтактными сканерами, обрабатывают кресла и подлокотники. Зрителям предложили покупать билеты с интервалом как минимум в одно место от уже занятых. При этом все кинотеатры работают в штатном режиме с одним ограничением – на сеансы продается не более 100 билетов.

ЧТО В КИНО

На экранах с 23 марта в прокате боевик «Бладшот» Вина Дизеля, комедия Михаила Расходникова «Номер один», мультфильм-мюзикл «Тролли. Мировой тур», американская драма «Верю в любовь», мультфильм «Вперед», отель «Белград» и еще идут «Джентельмены» Гая Ричи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Кубани больничный лист во время карантина можно получить в трех медучреждениях

Правительством страны был утвержден порядок оформления больничных листов для граждан, оказавшихся на карантине. На Кубани их можно получить в краевых клинических больницах (продолжение)

Коронавирус в Краснодарском крае: учреждения культуры Кубани начали работать онлайн

Кубанские учреждения культуры переходят в режим работы онлайн. Теперь каждые пятницу, субботу и воскресенье артисты различных организаций организаций будут транслировать свои развлекательные программы в Сети (читайте далее)

В Краснодарском крае подтверждены два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

В Краснодарском крае подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19. Об этом говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора. Таким образом количество заболевших на Кубани увеличилось до трех. Известно, что новые заболевшие посещали Францию, Италию и Армению. Один из них сейчас находится на лечении в Москве, хотя сдавал анализ в Краснодарском крае, другой помещен в изолированный бокс в Сочи (продолжение)

На Кубани увеличат объемы производства дезинфицирующих средств

В крае прорабатывается вопрос увеличения производствa дезинфицирующих и защитных средств. В Армaвире уже работaет предприятие, которое производит порядкa 20 тысяч однорaзовых перчaток в сутки. Кроме того, в регионе будут налaживать взaимодействие с производителем мaсок в Краснодaре и прорабaтывать вопрос их производствa (продолжение)

В краснодарском торговом центре из-за короновируса установили тепловизоры

В торгово-развлекательном центре «Галерея» на всех входах в здание появились тепловизоры. Такие меры связаны с распространением короновируса. Оборудование установили накануне для выявления инфекционных заболеваний. Комплекс позволяет распознавать температуру тела человека на расстоянии до пяти метров в потоке людей (продолжение)