2020-03-24T12:30:48+03:00
Общество

«Елена Хахалева нарушала трудовую дисциплину»: Председатель Краснодарского крайсуда прокомментировал обращение «золотой судьи»

Алексей Шипилов рассказал, что сейчас она находится на длительном больничном
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Елена Хахалева находится на длительном больничномЕлена Хахалева находится на длительном больничномФото: Телеканал "Россия"
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Председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов впервые прокомментировал публичное обращение «золотой судьи» Елены Хахалевой к президенту, в котором она пожаловалась на травлю и давление со стороны СМИ.

- Если возникает ситуация с оказанием давления на судью, необходимо ставить в известность руководство своевременно. Если это происходит уже постфактум, уже не имеет смысла просить защиты, но разбираться в этой ситуации мы будем, - рассказал Алексей Шипилов в интервью «Новой газете Кубани».

Председатель краевого суда отметил, что при наличии оснований судьи могут получать государственную защиту, но за время его работы таких ситуаций на Кубани не возникало. Алексей Шипилов уточнил, что Елена Хахалева больше не возглавляет научно-консультативный состав суда, а является судьей, но при этом находится на «длительном больничном».

Уже после публикации обращения Хахалевой Совет судей России сообщил, что рассмотрел обращение председателя Краснодарского краевого суда и в действиях судьи нашел признаки «дисциплинарного проступка».

- Мной, как председателем суда, были установлены факты нарушения трудовой дисциплины судьей Еленой Хахалевой. Поскольку она также является членом Совета судей РФ, то, в соответствии с требованиями закона, проверку в отношении нее может проводить только Совет судей РФ. И решать вопрос о привлечении ее к дисциплинарной ответственности будет только Высшая квалификационная коллегия судей РФ, - пояснил ситуацию Алексей Шипилов.

По его словам, сейчас проводит проверку дисциплинарная комиссия, которая представит Совету судей всю информацию, на основании которой будет принято решение о дальнейшей судьбе Елены Хахалевой.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На свадьбе дочери кубанской судьи за два миллиона долларов пели Басков, Меладзе, Кобзон и Брежнева

«Свадьба века», которую по беглым прикидкам оценили в два миллиона долларов, играла Елена Хахалева, судья Краснодарского краевого суда, которая является еще и членом президиума Краснодарского краевого суда и заместителем председателя. Точнее, эта служительница Фемиды выдавала замуж дочь Софью. Избранником девушки стал сотрудник Следственного комитета края Вадим (читайте далее)

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- К тому моменту, когда «Коммерсантъ» опубликовал Открытое письмо Елены Хахалевой, в Совете судей РФ завершилась проверка материалов, которые поступили из Краснодарского краевого суда. Касались они ее деятельности на посту председателя коллегии по административным делам, - сообщил "КП" - Кубань" источник в инстанции (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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