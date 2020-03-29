Шопинг, пляж и шашлыки: чем занимаются россияне вместо самоизоляции

Оставаться дома и выходить на улицу только в случае необходимости - главы большинства российских регионов обратились к гражданам с простой просьбой. Но не сидится людям на месте.

Алтайский край. Десятки жаждущих купить что-нибудь полезное по случаю да подешевле пришли в минувшую субботу на открытие крупного магазина хозтоваров в Бийске.

Из-за коронавируса красочное представление пришлось отменить, но открытие все равно выдалось впечатляющим. Пришедшие, не делая скидку на то, что в такой давке не то, что заразиться можно, плюнуть негде было, влетели в магазин так стремительно, что продавцы думали, что их сотрут в порошок. Его по 14 рублей за 350 грамм, кстати, почти весь раскупили. Только кассиры его и видели у себя на ленте.

Толпа собралась на распродажу дешевых товаров - о рекомендованной "метровой дистанции" речи даже и не шло.

Несмотря на карантин и коронавирус рванули из дома и сибиряки. Весь день на побережье Байкала было не протолкнуться, хотя турбазы и сворачиваются.

Приморский край. Во Владивостоке запахло жареным. И дело не в количестве заболевших COVID-19, в регионе лишь два подтвержденных случая заражения. Но горожане играют с огнем: люди собираются на пляжах и жарят шашлыки. Ради такого случая маски сорваны, а кто-то и даже не думал их одевать.

- В субботу в районе пляжа «Патрокла» негде было припарковаться. Все заставлено машинами. Большие компании жарили мясо. Такое ощущение, что у нас не карантин, а репетиция майских праздников, - рассказала Александра, которая, как и бывает в таких случаях, «мимо проезжала».

Люди с удовольствием гуляют и даже загорают. Фото: Илья КУЗНЕЦОВ.

Краснодарский край. Пока отельеры уговаривают туристов, приехавших в Сочи, чтобы провести там нерабочую неделю, вернуться домой или тихонечко сидеть по номерам до окончания отдыха, жители края садятся в машины и едут на море.

В Джубге и бухте Инал полно людей, не прислушавшихся к просьбам чиновников оставаться дома. Люди наслаждаются шумом прибоя и принимают солнечные ванны. Их не волнует, что из-за своей беспечности они могут отправиться «загорать» в больницы.

В Бухте Инал люди утроили пикники.

Ставропольский край. А вот мэр Невинномысска Михаил Миненков, подполковник ВДВ в отставке, выступил так браво, что его речь обсуждают далеко за пределами края.

- Сидеть дома. Русский авось убрать! - заявил он. - В эти девять дней (карантин в регионе начался с 28 марта и продлится до 5 апреля. - Ред.) можно почитать книги. «Цусиму» Новикова-Прибоя, например, «Войну и мир». Хороший документальный фильм «Великая война» посмотреть. Я думаю, до разводов не дойдет. Уважаемые жены, терпите! Побольше любви. Почему нет — весна же пришла. Кровать нужно обязательно дома сломать. Мы полностью поборем этот коронавирус.

Глава Невинномысска призвал сидящих на карантине "сломать кровати".

А В ЭТО ВРЕМЯ

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