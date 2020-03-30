«Мама, мне теперь не больно!»: как сейчас живут дети, которым всем миром собирали деньги на лечение

Просьбы о помощи, сборе денег на лечение детей от страшных заболеваний мы видим каждый день. Истории ребят трогают до глубины души, потому большинство людей сочувствуют, скидывают деньги. Но что дальше, помогает ли им помощь? «КП» - Кубань» выяснила, что стало с судьбами детей, которым массово собирали средства на лечение.

Елизавета Клименко, 3 года, хутор Средний Челбас, Павловский район

Родилась кроха в срок и сначала развивалась нормально. Но в четыре месяца у девочки случился приступ. Она стала синеть и задыхаться. Лизу экстренно отвезли больницу Краснодара и положили в отделение детской неврологии. После обследований для крохи подобрали противосудорожный препарат.

Позже Лизе поставили диагноз ДЦП. После курса реабилитации в московском Институт педиатрии имени Вельтищева малышка стала активнее. С тех пор мама занимается с ней каждый день.

Мама Лизы благодарит всех за помощь.

- Лиза начала поднимать голову, научилась переворачиваться. Но восстановление идет очень медленно, - рассказывает мама девочки Татьяна Клименко. - Я узнала об эффективном лечении детей с ДЦП в Центре здоровья в Таганроге.

На лечение требовалось 87 680 рублей. Но такую сумму женщине, которая одна воспитывает четырех детей, было не собрать. Тогда Татьяна и решила обратиться за помощью к неравнодушным людям. В итоге, всего за пару месяцев необходимая сумма была на руках у семьи. Лизе провели восстановительное лечение, главными задачами которого было устранить повышенный тонус в руках и ногах, разработать суставы, укрепить мышцы спины.

- Материнское всем вам спасибо, кто не прошел мимо. С вашей помощью Лизонька попадет на очередной курс реабилитации, дай Бог вам здоровья! – поблагодарила Татьяна Клименко.

Аня Ольшевская, 8 лет, Крымск

Эта девочка учится во втором классе, но учительница приходит к ней домой. Дойти до школы у Ани просто нет сил из-за невыносимых болей в спине. В два года у девочки обнаружили сколиоз. Ей назначили курсы массажа, малышку одели в специальный корсет, но лечение не помогло.

Ане Ольшевской провели первую операцию.

В итоге сколиоз достиг уже 4-й, самой тяжелой степени. Деформация начала отражаться на дыхании и сердечно-сосудистой системе. Ане требовалось хирургическое вмешательство. Врачи в Новосибирске порекомендовали семье установить титановую раздвижную конструкцию, которая выпрямляет и фиксирует позвоночник. На лечение требовалось почти 2 миллиона рублей – к счастью, полную сумму удалось вовремя собрать. В конце января Ане провели первую операцию.

- Ей установили штифт, на два сантиметра растянули позвоночник, - рассказывает отец Виктор Ольшевский. - В первые дни Анечке, конечно, было очень больно, она тяжело привыкала. Но моя дочь очень стойко все перенесла. Штифт разгрузил позвоночник и сейчас ей намного легче.

Следующий этап – в конце года. По мере роста конструкцию нужно будет раздвигать. Поэтому уже следующий этап лечения пройдет в конце года. Когда же период роста завершится, Ане заменят раздвижную конструкцию постоянной.

Аню Ольшевскую успешно прооперировали.

- От всей души благодарим всех, кто помог приблизить выздоровление доченьки, - сказала мама Ани Наталья.

Наум Белов, 2 года, Краснодар

Этот малыш с курчавыми волосами родился здоровым и в срок. Мама мальчика забеспокоилась, когда ребенок стал отставать в развитии. Он вовремя не переворачивался, не держал голову.

Наума направили на обследование. Сделав мальчику УЗИ, специалист заподозрила у него редчайшее заболевание – синдром лиссэнцефалии Миллера – Дикера (порок развития головного мозга - Авт.).

Основными причинами этого заболевания являются мутации в одном из генов. Этот недуг проявляется мышечной слабостью, судорожными припадками, сильным отставанием в физическом и умственном развитии.

Наум Белов получил необходимый для дальнейшей жизни препарат.

После генетического анализа московские врачи пришли к выводу, что вылечить мальчика невозможно. Однако ему можно обеспечить качественный уход за ребенком.

- Сначала сыну назначили несколько лекарств, но он на них плохо реагировал, и только препарат Сабрил помог свести приступы практически на нет. Они сейчас стали редкими и мягче протекают, - говорит мама Наума Наталья Михеева.

Но этот препарат не выдают бесплатно, а позволить его купить (241 778 рублей за средство на 15 месяцев) семья не могла.

За три месяца нужную сумму собрали те, кто остался неравнодушен к истории мальчика.

- Наум Белов получил препарат сабрил, необходимый ему по жизненным показаниям, - сказали в Русфонде. - Это лекарство эффективно купирует судорожные приступы, помогает улучшить общее состояние и качество жизни ребенка. Мама Наума благодарит всех за помощь.

Марат Грибков, 5 лет, Краснодар

Проблемы со здоровьем у мальчика начались сразу после появления на свет. Мальчик родился семимесячным. Две недели не мог даже самостоятельно дышать. Ребенка тут же отправили в реанимацию - там его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Малышу поставили диагноз - детский церебральный паралич. Но семья решила не сдаваться и сделать все, чтобы Марат стал полноценным ребенком. Для этого его стали водить на массаж, в бассейн, делает вместе с ним лечебную физкультуру. Заметный положительный сдвиг произошел после курса лечения в столице. Мальчик научился стоять и ходить с поддержкой, говорить первые слова.

Марат прошел необходимый ему курс реабилитации.

Чтобы не останавливаться на достигнутом, требовался еще один курс реабилитации на этот раз в Центре здоровья в Таганроге. Семье выставили счет на 109 600 рублей - погасить его помогли неравнодушные жители.

- Марат прошел лечение в медцентре. В результате у него значительно улучшилась речь и координация движений, мальчик окреп, стал более самостоятельным.

Мирон Копьев, 1 год, Геленджик

Кроха родился с тяжелой патологией – у него левосторонняя косолапость, причем 4-й степени. У мальчика левая стопа сильно подвернута внутрь, а на правой – срослись два пальчика.

Мирону делали все виды массажей, назначали физиопроцедуры и даже накладывали гипсовые повязки. Но время шло, а улучшений не было.

Позже семья узнала о том, что с подобными патологиями детей успешно лечат в одном из ортопедических центров в Новороссийске. Специалист порекомендовал метод Понсети (манипулятивная техника коррекции врожденной косолапости – Авт.).

– Сначала ребенку проводят курс этапных гипсований левой стопы. Затем – щадящая операция по рассечению ахиллова сухожилия, – сказал травматолог-ортопед из Новороссийска Сергей Кузьмичев. - Активное лечение продлится полтора-два месяца. После мальчик должен будет носить специальную ортопедическую обувь. Это поможет полностью исправить косолапость.

На лечение требовалось 135 904 рубля, которые помогли собрать те, кого не оставила равнодушными история Мирона.

Мирону провели щадящую операцию, а теперь для закрепления результата он должен будет носить специальную ортопедическую обувь

- Огромная благодарность от всех членов нашей семьи людям, которые в наше нелегкое время смогли найти время и деньги, пусть даже если это были небольшие суммы. Когда Мирон подрастет, мы обязательно ему расскажем об этом, - сказал отец мальчика Владимир. – Лечение обязательно даст положительный результат, и наш малыш совсем скоро будет бегать по дорожкам.