"Спасибо, что цените наш труд": бригады краснодарских скорых проехались по улицам города с призывом оставаться дома

- Спасибо, что цените наш труд. Оставайтесь дома - ради себя и своих близких, - призывали в громкоговоритель врачи скорой помощи.

Около 500 неотложек выехали на улицы Кубани, чтобы еще раз напомнить жителям о необходимости режима самоизоляции.

Машины готовы к выездуФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Карантин в Краснодарском крае ввели из-за угрозы распространения коронавируса. Людей попросили находиться дома. Выходить на улицу - только в случае крайней необходимости - сходить в магазин или аптеку,выгулять собаку или съездить к больным родственниками. Так что до 12 апреля (до этого времени в крае продлили режим полной самоизоляции) появляться на улице без спецпропусков нельзя. Иначе оштрафуют. Суммы - серьезные: от 15 до 40 тысяч рублей для физлиц. Для юрлиц они исчисляются сотнями тысяч.

Сотрудник станции скорой помощи готовится к выездуФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Кубанские медики неделю назад уже призывали жителей Кубани оставаться дома. Они присоединились к челленджу #StayAtHome. Несколько дней спустя к этому флэшмобу подключились и кубанские гаишники - они так же вышли в масках и с табличками, на которых были написаны призывы оставаться дома.

Врачи скорой помощи в Юбилейном микрорайоне КраснодараФото: Кирилл ВЕРШИНИН

А теперь врачи кубанских подстанций скорой медицинской помощи присоединились к краевой акции - ездили по улицам, благодарили тех, кто остался дома и напоминали еще раз о том, что в это непростое время очень важно соблюдать режим самоизоляции.

Сюда стекаются звонки от жителей Юбилейного микрорайонаФото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодаре к этой акции присоединились 65 бригад. Всего по краю участвовали около 500 автомобилей скорой помощи.

Выезд на общекраевую акциюФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Фотограф "Комсомолки" побывал на подстанции скорой медпомощи, что находится в Юбилейном микрорайоне города.

Скорая едет по городуФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Но в этот день, к слову, многие неотложки ездили не просто так - когда бригада врачей отправлялась на вызов, тоже включала громкоговоритель. Так люди слышали, что к кому-то едет скорая и еще раз им сообщалось о том, что лучше оставаться дома. Что врачи сами приедут - они сейчас работают еще больше, чтобы все были здоровы.

Скорая помощьФото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Мы не запугиваем и не угрожаем, мы – просим. Мы просим людей оставаться дома, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции, - сказала замлавного врача БСМП Краснодара по станции скорой медицинской помощи Елена Геращенко. - Если хотя бы несколько человек из тех, кто услышит наше обращение, прислушаются к нам и останутся дома, это уже результат.

Машины поехали по городуФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Медики, которые участвовали в акции - ездят к обычным пациентам. Те же, кто мчится на момощь тем, у кого подозрения на коронавирусную инфекцию - надежно защищены. У врачей противоэпидемическое снаряжение, а после выезда они проходят дезобработку.

Машина заезжает во двор многоэтажкиФото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодаре для "подозреваемых" есть специальная медбригада. Все врачи скорой к ним по очереди не ездят.

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