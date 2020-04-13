«Если не хочешь оказаться на этой койке, оставайся дома!»: Врачи краснодарской «инфекционки» показали на видео больных коронавирусом

По последним данным, в Краснодарском крае 210 инфицированных. И с каждым днем число заболевших только растет. Нагрузка у медиков высокая - сейчас на работе они проводят больше, чем дома. Именно поэтому врачи решили показать свою работу изнутри и записали ролик с призывом к жителям Кубани оставаться дома.

Видео сняли в краснодарской «инфекционке», где сейчас находятся больные коронавирусом.

Врачи краснодарской инфекционки показали на видео больных коронавирусом Видео: instagram.com/skib_krasnodar.

- Это отделение, развернутое на 65 коек, - говорит голос за кадром в начале видео. - О, новый пациент поступил.

Уже через секунду медики одеваются в защитные костюмы и идут в «грязную зону» - часть больницы, где находятся пациенты с подтвержденным COVID-19. Здесь медики работают исключительно в обмундировании: хирургическая пижама, сверху защитный костюм, очки, респиратор, две пары перчаток, резиновая обувь, бахилы. Здесь нельзя снимать ничего, поэтому все то время, что медик находится в «грязной зоне», он не ест и не пьет.

Затем в кадр попадет реанимация, где лежат тяжелые больные, подключенные к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи следят за датчиками, постоянно контролирует состояние больных. В заключение автор показывает пустую кровать.

- Если не хочешь оказаться на этой койке, оставайся дома! - на этом видео заканчивается.

- Сохраняй видео и делай репост, чтобы его увидело как можно больше людей, - обращаются медработники к жителям региона на официальной странице больницы в Instagram.

Коллег поддержала и врачи больницы скорой медицинской помощи. Бригады этого медучреждения вообще на передовой, они осуществляют медицинскую эвакуацию пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Выезжают к пациентам, которые недавно вернулись из-за границы и чувствуют себя плохо, а также к тем, у кого симптомы ОРВИ.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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