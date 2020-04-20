На Кубани «карантинные» штрафы пойдут на поддержку медикам и малоимущим семьям

На Кубани карантин будет действовать как минимум до 30 апреля. Жителям региона пошли на встречу и ввели некоторые послабления - например, «беспропускное окно», во время которого можно успеть решить накопившиеся проблемы. Вечерние прогулки по набережной и уж тем более шашлычные пикники под запретом.

Но несмотря на все предупреждения, в Краснодарском крае по-прежнему ловят нарушителей и немало. Деньги от штрафов решили направлять на благое дело - на поддержку малоимущих семей и медиков. Об этом сегодня распорядился глава региона Вениамин Кондратьев.

- Все собранные средства мы планируем направить на поддержку малоимущих семей, - сказал Вениамин Кондратьев. - А также направим деньги на приобретение средств защиты для медиков.

В администрации региона уже прорабатывает этот вопрос.

Напомним, нарушениями являются пешие прогулки, поход в гости, занятия спортом на уличных тренажерах. Также нельзя собираться большими компаниями на улице.

Тем, кто нарушает режим, выписывают протоколы. К примеру, если человека поймали первый раз праздно шатающимся по улице или направляющимся в гости к друзьям, то он обязан будет раскошелиться на сумму от 15 до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрены штрафы посерьезнее - от 50 до 150 тысяч рублей, а юрлицам - от 200 до 500 тысяч рублей. За повторное нарушение можно попасть и сумму покрупнее - все штрафы в этом случае увеличиваются вдвое.

Для примера, с 14 апреля суды Краснодарского края рассмотрели более 130 дел об административном правонарушении. Большая часть из них закончилась для жителей региона не очень приятно.

- 75 человек наказали рублем - размер штрафов варьировался от одной до трех тысяч рублей, - уточняют в администрации региона.

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