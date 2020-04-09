2020-04-09T13:13:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Законно ли штрафовать за нарушение карантина в Краснодаре: наказывать полицейские могут, но не всех

Разбираемся, законно ли штрафовать за нарушение карантина в Краснодаре
Мирослава ЧЕРНАЯ
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В Краснодаре штрафуют тех, кто беспечно шатается по улицам.В Краснодаре штрафуют тех, кто беспечно шатается по улицам.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
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В кубанской столице, как и по всему региону, продолжает действовать режим карантина. Горожанам нельзя выходить из дома без уважительных причин. Но законно ли штрафовать за нарушение карантина в Краснодаре? Этот вопрос сейчас волнует многих жителей города, поэтому давайте полистаем документы и разберемся.

Итак, в регионе ограничительные меры ввели 31 марта. Сделано это было для того, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Оперативный штаб Краснодарского края опубликовал весь перечень документов, на основании которых прибегли к таким жестким мерам:

- Карантин введен постановлением губернатора от 31 марта 2020 года № 185 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края» на основании ФЗ от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», - рассказали в оперштабе. - Кроме того, основанием послужили постановления Правительства РФ от 19 августа 2005 года №529 «Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор» и предписания Главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 31 марта 2020 года №7.

Постановление считается опубликованным и вступившим в силу с момента появления на официальном сайте администрации, а печать приравнивается к подписи.

«Карантин» и «самоизоляция» понятия разные - путать их нельзя.

- Самоизоляция - это рекомендации оставаться дома, поскольку каждый может являться потенциальным переносчиком заболевания. Карантин подразумевает более жесткие требования, за его нарушение есть ответственность в виде штрафа. И устанавливается он на основании решения уполномоченных лиц, - поясняет «КП» - Кубань» краснодарский юрист Денис Васильев. - У нас в крае, в отличие от других регионов, введен именно режим карантина, поскольку именно эта мера наиболее действенная в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В полиции объясняют, что штраф будет грозить только нерадивым нарушителям. К административной ответственности привлекать случайных прохожих не станут — им только порекомендуют вернуться как можно скорее домой и могут даже проводить.

По последним данным, в Краснодарском крае у 20 новых пациентов подтвердились тесты на коронавирусную инфекцию. Таким образом, общее число зараженных с начала эпидемии составило 105 человек.

Напомним, на Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

- 8-800-707-07-11 (горячая линия регионального оперативного штаба);

- 8-918-677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора);

- 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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