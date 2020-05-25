Убийцу 16-летней школьницы из Майкопа будут судить сразу по нескольким статьям

Ученицу одной из самых лучших майкопских гимназий Дашу Шопину искали всем городом, и, кажется, силами обоих регионов - Адыгеи и Краснодарского края. 16-летняя (за время поисков девочке исполнилось бы 17) Даша - гордость семьи и школы - вдруг пропала по дороге домой, в самом центре столицы республики.

- Это бы канун Последнего звонка. Она пела песню на репетиции вместе со всеми, а потом, как всегда, пошла домой, чтобы пообедать и на тренировку по волейболу, - рассказывал "Комсомолке" директор гимназии Олег Франко.

Даша была младшей дочерью в семье преподавателей Адыгейского университета - Ирины и Андрея Шопиных.

- Андрей - мой однокурсник, а Ирина Викторовна преподавала у меня, - узнали мы от Олега Франко. - Все три их дочки учились у нас. Все отличницы. Старшая закончила школу с золотой медалью и учится сейчас в Питере. Для нас всех здесь, в Майкопе, трагедия с Дашей - личная беда.

До последнего он отказывался верить, что девочка больше не вернется в стены родной школы. Только когда следователи объявили о результатах экспертизы найденного тела, на сайте лицея появилась скорбная запись: "Произошла трагедия...".

Но этой трагичной развязке предшествовали долгие пять месяцев безуспешных поисков. Волонтеры "Лиза Алерт" проверили все, что можно было проверить. А следователи работали сразу по 11 версиям пропажи Даши и даже обращались к экстрасенсам. За 12 лет это было первое исчезновение ребенка в Майкопе.

Ясновидцы и предсказатели отправляли отцу Даши Андрею десятки сообщений со своими версиями. А сам он эти пять страшных месяцев своей жизни начинал утро с поста на своей странице, призывая вновь и вновь искать кудрявую девочку, которая однажды не вернулась из школы.

- Даша, вернись!

Объявлениями о пропаже Даши было оклеено каждое дерево в Майкопе. Жители города прошерстили каждый уголок. И вряд ли бы тайна исчезновения ребенка когда-нибудь раскрылась, если бы в поле зрения правоохранителей не попал бывший заключенный 47-летний Андрей Курников.

В СК рассказали, как искали Дашу Шопину.

В марте 2012 году он вышел из тюрьмы, отсидев 13 лет за убийство женщины и кражу. Его первую жертву правоохранители обнаружили голой на берегу реки Белой в Адыгее (там же нашли и Дашу), однако тогда доказать изнасилование не удалось. Кроме того, Курников не досидел 1,5 года до конца срока - умудрился добиться условно-досрочного освобождения.

При обыске у подозреваемого было найдено 9 мобильников, один из которых принадлежал Даше. Однако Курников всячески отрицал свою принадлежность к исчезновению девочки. Он утверждал, что телефон нашел в парке (там Дашу в последний раз запечатлели камеры видеонаблюдения) и решил взять себе.

Спустя некоторое время он все-таки признался в убийстве Даши и указал место ее захоронения. Но по-прежнему отрицал, что перед смертью насиловал девочку.

В тот же день, 5 ноября, тело Даши достали из-под завалов строительного мусора (его сгружают для берегоукрепления) у реки Белой. Правоохранителям вместе со спасателями и волонтерами пришлось вручную разгребать тонны отходов. Из одежды на девочке была одна блузка, а рядом - захоронены вещи.

- Вещи Дашеньки. Сомнений нет. А значит, "моя радость" больше не вернется, - написал в тот вечер отец школьницы.

Кстати, Курникова задержали в поселке Тульском Майкопского района Адыгеи, где он жил вместе с сожительницей. Он не менял образа жизни после того, как совершил преступление, и был абсолютно уверен, что его не найдут.

Спустя год после пропажи Даши Шопиной, следователи сообщили об окончании дела.

- Житель Майкопа обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, п.«а» ч.3 ст.131 УК РФ (покушение на изнасилование с применением насилия и использованием беспомощного состояния несовершеннолетней), пп. «в», «к» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием) и п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину), - сообщили "КП" - Кубань" в СК республики Адыгея.

По версии следствия, Курников собирал металлолом на берегу реки, где так некстати шла Даша. Он набросился на девочку изнасиловал, отобрал ценные вещи, а потом задушил.

Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, откуда потом попадет в суд.

...Несчастная Даша шла из школы по самой короткой дороге вдоль речки. И этот путь, известный с самого детства, по какой-то чудовищной несправедливости стал дорогой к ее смерти.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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