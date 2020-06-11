В Краснодарском крае отменили пропуска для передвижения между муниципалитетами

На Кубани отменили пропуска для передвижения между муниципалитетами, которые действовали ранее. Красные пропуска ввели сразу же, как только в Краснодарском крае объявили карантин. По ним только можно было ездить по всему краю, если такой бумаги нет – выезжать из города запрещено. Сотрудники ГИБДД могли остановить, проверить документы и не впустить в другой район Краснодарского края.

И вот, на заседании оперативного штаба Кубани, глава края Вениамин Кондратьев отменил систему красных пропусков.

- У нас в крае наступила жара, жители Кубани хотят ездить на море. Но сам пропускной режим уже не нужен, он сделал свое дело, - сказал губернатор. – С 11 июня передвигаться по территории Краснодарского можно свободно.

Хотя сам карантин в регионе продолжает действовать до 21 июня. Но уже начинаются послабления режима. Санитарный врачи посмотрят, как будет развиваться ситуация, и, если эпидобстановка ухудшится, пропускную систему в регионе вернут.

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Что еще заработало в Краснодарском крае

- С 12 июня на Кубани открываются отели до 50 номер. Их тоже должен проверить Роспотребнадзор и гостиницам необходимо выполнять все их требования.

Например, в Сочи отелей, в которых до 50 номеров, 1600. Все они будут открываться постепенно.

- Открываются музеи и площадки, на которых могут собираться до 500 человек.

- Разрешили работу Торговых центров площадью до 3000 квадратов. Фудкорты и зоны развлечения пока будут закрыты.

- Деятельность тренировочных комплексов для занятий профессиональным командам и профессиональным спортсменам;

- Работу театров, но только для репетиций артистов.

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Какие послабления карантина ждут жителей и гостей Краснодарского края после 11 июня В Краснодарском крае карантин объявлен до 21 июня. Фактически, его действие распространялось на несколько вещей: передвижение между муниципалитетами региона, свободный въезд на территорию Кубани, деятельность крупных торговых центров, индустрии развлечений, гостиниц без медлицензий и посещения храмов (читайте далее)