Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 12 июня 2020: пропуска ушли в историю, но если вспышек не будет

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 12 июня 2020 года, самые важные события. По данным ежедневной сводки оперативного штаба Краснодарского края, 12 июня 1636 человек с начала пандемии заболели в кубанской столице. За последние сутки в городе выявили 14 больных.

В регионе всего за последние сутки зарегистрировано 80 случаев заболевания - среди них 49 женщин и 31 мужчина. Таким образом, всего в Краснодарском крае, по данным на 11 июня, 4735 официально заболевших.

Но, вместе с тем, замечена и положительная динамика выздоровлений. Это позволило властям ослабить режим карантина. Сегодня, 12 июня, для передвижений по краю больше не требуются красные пропуска. Пропускная система отменена. Более того, С 12 июня для посетителей откроются музеи по предварительной записи, в театры на репетиции вернутся актеры, а спортсмены возобновят тренировки. Гостиницы до 50 номеров смогут начать принимать туристов, а деловые люди собирать совещания количеством не больше 50 человек. С 13 июня возобновят работу вещевые рынки на открытом воздухе.

А с 15 июня - торговые центры до 3 тысяч квадратных метров. Однако они по-прежнему будут открыты только в режиме магазинов. Заведения общепита, кинотеатры и зоны развлечений останутся на карантине.

К слову, нельзя пока и ходить в храмы. Такое решение было вновь озвучено главным санитарным врачом региона Марией Потемкиной.

Зато границы Краснодарского края решено охранять от завоза инфекции с большим упорством. О полном снятии карантина речи пока не идет.

С начала пандемии на Кубани от коронавируса умерли 49 пациентов.