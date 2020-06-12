2020-06-11T22:43:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 12 июня 2020: пропуска ушли в историю, но если вспышек не будет

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 12 июня 2020 года
Ева МУР@kp_kuban
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Пропуска могут вернуть, если эпидобстановка ухудшитсяПропуска могут вернуть, если эпидобстановка ухудшитсяФото: Виталий КАРНАУХ
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 12 июня 2020 года, самые важные события. По данным ежедневной сводки оперативного штаба Краснодарского края, 12 июня 1636 человек с начала пандемии заболели в кубанской столице. За последние сутки в городе выявили 14 больных.

В регионе всего за последние сутки зарегистрировано 80 случаев заболевания - среди них 49 женщин и 31 мужчина. Таким образом, всего в Краснодарском крае, по данным на 11 июня, 4735 официально заболевших.

Но, вместе с тем, замечена и положительная динамика выздоровлений. Это позволило властям ослабить режим карантина. Сегодня, 12 июня, для передвижений по краю больше не требуются красные пропуска. Пропускная система отменена. Более того, С 12 июня для посетителей откроются музеи по предварительной записи, в театры на репетиции вернутся актеры, а спортсмены возобновят тренировки. Гостиницы до 50 номеров смогут начать принимать туристов, а деловые люди собирать совещания количеством не больше 50 человек. С 13 июня возобновят работу вещевые рынки на открытом воздухе.

А с 15 июня - торговые центры до 3 тысяч квадратных метров. Однако они по-прежнему будут открыты только в режиме магазинов. Заведения общепита, кинотеатры и зоны развлечений останутся на карантине.

К слову, нельзя пока и ходить в храмы. Такое решение было вновь озвучено главным санитарным врачом региона Марией Потемкиной.

Зато границы Краснодарского края решено охранять от завоза инфекции с большим упорством. О полном снятии карантина речи пока не идет.

С начала пандемии на Кубани от коронавируса умерли 49 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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