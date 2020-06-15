Мы должны увидеть тело: Пострадавшие собираются в морг к Алене Верди

15 июня стало известно, что 38-летняя Алена Верди, которую обвинили в изуродовании пациенток, скончалась. После двухнедельной комы лжехирург прийти в себя уже не смогла. Тело женщины, как того требует протокол, отправили в морг. В ближайшее время патологоанатом проведет вскрытие. Только так эксперт сможет сказать, от чего скончалась пациентка больницы.

Несмотря на то, что по факту смерти СК начал проверку, в то, что Алена Верди действительно скончалась, пострадавшие верят с трудом.

- Например, когда возник вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, выяснилось, что Алена Верди беременна. Ее отправили под домашний арест, однако сейчас оказалось, что информация ложная. У потерпевших, конечно, теперь есть опасения и подозрения. Но возможности удостовериться в том, что женщина действительно скончалась, может не быть, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат пострадавшей пациентки Андрей Таран. – Морг имеет полное право не показывать тело Алены Верди. Ни одна из пострадавших не является близки родственником. Это уже основание для отказа. Самого опознания не требуется. Личность ранее уже установлена, она находилась в больнице.

По словам защитника, резонансное уголовное дело, которое возбудили в отношении Алены Верди, скорее всего, закроют по нереабилитирующим обстоятельствам.

- В данном случае вряд ли поступит ходатайство о продолжении рассмотрения дела, никто из близких ранее не отстаивал невиновность Алены Верди. К тому же, еще до смерти обвиняемая написала признание, так что дело могут прекратить. Суд может расценить эти заявления, как раскаяние, соответственно доверять ее показаниям, данным во время предварительного следствия, нет, - продолжает Андрей Таран. – Конечно, смерть Алены лишила возможности разобраться в том, где ее вина, а где вина клиники, в которой она работала.

Руководство клиники не проверило дипломы, которые предоставляла Верди.

Адвокат считает – из-за того, что дело стало резонансным, руководство медцентра, где, в том числе, проходили операции, все это время пыталось избежать ответственности.

- Сейчас руководство клиники может возместить ущерб добровольно. Ведь большая часть хирургических вмешательств произошла именно там. Конечно, есть вопросы к человеку, который принимал Верди на работу. Как он проводил собеседование? Каким образом проверялись дипломы о медобразовании? Тем более, что ее документы были якобы из украинского вуза. Главный врач должен был присутствовать на операциях и видеть, что творит его подчиненная, - продолжает Андрей Таран. – Как правило, все клиники стараются уладить любой конфликт и возвращают деньги добровольно. В нашем случае медцентр объявил о банкротстве. Причем выглядит это странно. Клиника просто сменила название, однако адрес остался прежним, продолжают работать те же сотрудники. К тому же обычно руководство старается доказать свою непричастность и предоставляет следствию все документы. Эта клиника заявила, что ничего не сохранилось из-за потопа в архивном помещении.

Руководство медцентра пыталось переложить всю вину на своего сотрудника.

Напомним, в отношении директора центра «Эстетик-Мед», в котором работала Алена Верди, также возбуждено уголовное дело по той же 238 статье УК РФ «Оказание некачественных услуг, которые не отвечали требованиям безопасности».

Лже-хирург Алена Верди скончалась в больнице 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Приходи в гости, пока я жива»: последнее послание Алены Верди пострадавшей пациентке Алена Верди писала своей жертве из СИЗО. В своем последнем послании лжехирург заявляла, что ее пациентка стала «орудием» для руководства клиники, где раньше работала хирург (продолжение)

Умерла Алена Верди: причина смерти и чем знаменита

Новость о смерти скандально известного хирурга Алены Верди для многих, кто следил за ходом расследования дела, стало шоком. Удивлены и пациентки, которые пострадали от рук лже-доктора. Все дело в том, что еще две недели назад самочувствие обвиняемой было нормальным (подробнее)

Скандально известного лже-хирурга Алену Верди могут снова отправить в СИЗО

Как удалось узнать «КП» - Кубань», за мимолетную свободу Алене Верди могут изменить меру пресечения на более жесткую – заключение под стражу (подробнее)

Выпускники украинского вуза о дипломах краснодарского хирурга: «Выдавали пластиковый документ, а у нее ксерокс со старой формы!»

Следователи продолжают разбираться в документах, которые стопками приносят пострадавшие от рук Алены Верди пациентки. На данный момент наказать врача хотят 10 изуродованных женщин. Правда, пока заявления написали только (читайте далее)

КСТАТИ

Лучший друг хирурга Алены Верди: она оперировала себя дома перед зеркалом!

Настоящее имя пластического хирурга, которого десятки пациенток хотят посадить, ее лучший друг узнал лишь неделю назад. Ему, как и многим, она представилась Аленой Верди. О том, что еще в 2011 году женщина была Антониной Горбуновой, никому не рассказывала (читайте далее)