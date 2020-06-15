Умерла Алена Верди: причина смерти и чем знаменита

Новость о смерти скандально известного хирурга Алены Верди для многих, кто следил за ходом расследования дела, стало шоком. Удивлены и пациентки, которые пострадали от рук лже-доктора. Все дело в том, что еще две недели назад самочувствие обвиняемой было нормальным.

30 мая Алена Верди, которая якобы сидела под домашним арестом, засветилась в студии у визажиста. Несмотря на браслет, отслеживающий все перемещения, обвиняемая решила поднять себе настроение. Это грубое нарушение зафиксировали сотрудники УФСИН и уже 4 июня должны были ходатайствовать о возвращении Верди в СИЗО. Но 30 мая лже-хирурга нашли без сознания – обнаружила ее подруга, в чьей квартире она официально сидела под домашним арестом.

Практически сразу лже-доктор впала в кому. 1 июня Алену Верди перевели в отделение анестезиологии-реанимации. Позже стало известно, что организм женщины получил ударную дозу инсулина. На коже обнаружили следы "свежей инъекции". Это сразу насторожило врачей, ведь пациентка никогда не болела диабетом.

- Конечно, были подозрения, что она уже не выйдет из комы. Слишком уж тяжелое у нее было состояние, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» пострадавшая от рук Алены Верди пациентка Анастасия Исмаилова. - У нее была гипокома из-за слишком большой дозы инсулина. Кроме того, она вроде бы принимала различные препараты, которые ей не были нужны, то есть их никто не прописывал. А накануне она еще и спиртное пила. Все вкупе, возможно, и сыграло свою роль…

Не исключено, что у нее могли начаться какие-то осложнения с дыхательной системой. Так как две недели обвиняемая лежала на аппарате ИВЛ. По некоторым данным, во время комы у Верди развился отек головного мозга, из-за чего и наступила смерть. Однако на данный момент официальная причина, от чего скончалась лже-хирург, неизвестна. Тело отправили в морг, где должны провести вскрытие.

- Я вместе с другими пострадавшими хотела бы удостовериться в том, что это не инсценировка. Надеюсь, что в ближайшее время удастся попасть в морг на опознание, - добавляет Анастасия Исмаилова.

А тем временем СК организовал проверку по факту смерти 38-летнего лже-хирурга Алены Верди.

Напомним, она обвинялась в 7 эпизодах оказания некачественных услуг женщинам, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли причинение тяжкого вреда здоровью. Операции проводились с марта 2015 года по октябрь 2017 года. Женщин лже-доктор принимала как в частной клинике, так и в своей квартире и в арендованном помещении. При всем при этом Верди умудрялась устраиваться в клиники, находить пациентов без медицинского образования. Ни в одном из медицинских вузов она не училась. А оперировать стала после нескольких операцией, где она ассистировала другому хирургу.

Свои истории согласились придать огласке лишь четверо. Эти женщины до сих пор не вернулись к прежней жизни. У Анастасии Исмаиловой, сделавшей абдоминопластику у Алены Верди, начался некроз тканей. Она уже перенесла 10-часовую операцию по устранению ошибок прошлого пластического хирурга. Теперь ей предстоит еще одно хирургическое вмешательство - теперь на позвоночнике.

У Кристины Суриной появились проблемы с дыханием после операции по уменьшению носа. Она также обращалась за помощью к другому хирургу, что начать дышать.

У Евгении Лановой после блефаропластики перестали закрываться глаза.

Еще одной пациентке удалили на лице жировые комки Биша, сделали неудачную липосакцию и подтяжку груди. Причем во время операции оказалось, что Алена Верди забыла вытащить дренаж.

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