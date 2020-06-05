Скандально известный лже-хирург Алена Верди может не выйти из комы

За состоянием поступившей в больницу Краснодара пациентки, прославившейся на всю страну как лже-хирург, следят врачи. Пока изменений никаких – Алена Верди по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в отделении анестезиологии-реанимации 37-летняя фигурантка громкого уголовного дела находится с 1 июня. Забрали Алену Верди из квартиры, в которой официально она находилась под домашним арестом. Женщина была без сознания.

По некоторым данным, организм лже-хирурга получил ударную дозу инсулина, что привело к гипогликемической коме.

- Такое опасное состояние, как правило, купируется простым введением глюкозы, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук. – Это состояние часто возникает у людей, страдающих диабетом, вследствие передозировки инсулина. Гипогликемическая кома может пройти бесследно для пациента, если не будет поврежден мозг.

Кома может продолжаться от пары суток до нескольких месяцев – все индивидуально. Дышать самостоятельно Алена Верди не может, поэтому медики подключили ее к аппарату ИВЛ. Как правило, это говорит о том, что функция мозга настолько поражена, что нормального количества кислорода в крови недостаточно.

Еще одна задача реаниматологов - усилить приток крови к мозгу. В случае, если все попытки медиков не увенчаются успехом, кома может закончиться летальным исходом.

Напомним, за день до госпитализации Алена Верди грубо нарушила режим, отправившись к визажисту вместе с подругой. Женщины стали хвастаться фотографиями в соцсетях, тем самым сдали себя с потрохами.

- Кроме того, приятельница лже-хирурга подтвердила сотрудникам уголовно-исполнительной инспекции тот факт, что обвиняемая покинула место исполнения меры пресечения, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Кроме того, до этого случая были обнародованы признания Алены Верди. В них она впервые заявляет, что признает свою вину в нанесении тяжкого вреда здоровью своим пациенткам. Ранее фигурантка уголовного дела валила всю вину на клинику: мол, невиноватая я — «рыба гниет с головы».

А еще лже-хирург признала, что работала по липовым документам - дипломов о медицинском образовании у нее нет.

37-летняя Алена Верди обвиняется в 7 эпизодах оказания медицинских услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли причинение тяжкого вреда здоровью. Операции, которые оказались неудачными для пациенток, она проводила с марта 2015 года по октябрь 2017 года. Женщин принимала как в частной клинике, так и в своей квартире и арендованном помещении.

Среди тех, кто попал в руки лже-хирурга, свои истории согласились рассказать лишь четверо. У Анастасии Исмаиловой, сделавшей абдоминопластику у Алены Верди, начался некроз тканей. У Кристины Суриной появились проблемы с дыханием после операции по уменьшению носа. У Евгении Лановой после блефаропластики перестали закрываться глаза. Еще одной пациентке удалили на лице жировые комки Биша, сделали неудачную липосакцию и подтяжку груди. Причем во время операции оказалось, что Алена Верди забыла вытащить дренаж.

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