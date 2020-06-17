Главой Туапсе избрали Сергея Бондаренко

17 июня стало известно, что кресло мэра Туапсе займет 43-летний Сергей Бондаренко. Именно за него проголосовало большинство депутатов городского поселения. 16 народных избранников из 18 поддержали его кандидатуру.

Сергей Бондаренко работает генеральным директором одной из строительных компаний в Туапсе. Кроме того, он - заместитель председателя Совета города. Опыт административной и хозяйственной работы у него большой, так что депутаты уверены - с новыми обязанностями Сергей Бондаренко справится.

Напомним, что решение о проведении конкурса на должность главы Туапсе депутаты объявили 13 марта. За неделю до этого депутаты досрочно прекратили полномочия прежнего мэра Владимира Зверева. О его задержании стало известно еще в августе 2018-го. Градоначальника уличили в раздаче земли.

Позже ему предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Чиновник взят под стражу по решению суда.

Уголовное дело возбудил лично руководитель СУ СК по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко.

- По версии следствия, к главе Туапсе пришел местный бизнесмен с просьбой сдать ему в аренду земельный участок сроком на 49 лет, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Несмотря на то, что чиновник знал о незаконности такой процедуры без проведения торгов.

Но, закрыв глаза на это, мэр Туапсе незаконно издал постановление о выделении земли в аренду. Общая сумма сделки - 23 миллиона рублей. Зверев решил еще и навариться.

- Оперативникам стало известно, что мэр Туапсе оказал услугу не бесплатно, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю. - За предоставление участка и покровительство он потребовал у бизнесмена 1,6 миллиона рублей.

На время расследования Владимира Зверева заключили в СИЗО. И только 5 марта его полномочия были прекращены после инициативы губернатора.

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