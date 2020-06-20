«Золотая судья» Елена Хахалева отказалась раскрыть свой доход

Арбитры Краснодарского краевого суда в очередной раз отчитались о своих доходах. Однако есть и те, кто решил сохранить в тайне свои деньги и имущество. В этом году примеру «золотой судьи» Еленой Хахалевой последовали 53 арбитра, а также сама Хахалева. Они не сочли нужным отчитываться о том, сколько денег они получили за 2019 год.

По итогам 2015-го от публикации сведений на сайте отказались 22 арбитра, 2016-го 37 представителей этой ветви власти, 2017-го уже 40, а за 2018-год 44. Выходит, что с каждым годом все больше служителей фемиды не рассказывают о том, сколько денег заработали. В этот раз ведомость не сдал больше, чем каждый третий.

К слову, Елена Хахалева не публикует данные о своих доходах с 2017 года. Тогда она указала в декларации 3 184 065 рублей.

Именно летом 2017 года Елена Хахалева обрела всероссийскую известность, устроив грандиозную свадьбу для своей дочери Софьи и следователям Вадима Бадалова. На празднике были Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты.

Когда видео с торжества утекло в сеть, эксперты оценили свадьбу в два миллиона долларов, однако позже сама Хахалева заявила, что все оплачивал отец Софьи и что всего было потрачено куда меньше денег – 3,5 – 4 миллиона рублей.

Елена Хахалева

В августе 2019 года стало известно, что «Золотую судью» отстранили от судебных процессов, но она возглавила совет, который занимается научно-консультационной работой и обобщением практики по гражданским делам.

В этот раз от публикации доходов отказались следующие судьи: Агибалова Виктория, Амбаров Михаил, Бадалова Анастасия, Басов Игорь, Бекетова Виктория, Бендюк Алексей, Бондаренко Марина, Буглак Юлия, Бумагина Ольга, Голышева Наталья, Гончарова Светлана, Губарева Светлана, Гриценко Игорь, Громов Иван, Денисенко Владимир, Дорошенко Александр, Дунюшкина Наталья, Еремеева Алла, Жданова Татьяна, Жуков Александр, Зенин Вадим, Зиборова Татьяна, Золотов Дмитрий, Иванов Алексей, Казаков Дмитрий, Калашников Юрий, Калинина Инна, Кияшко Людмила, Кривцов Анатолий, Кузнецова Юлия, Кукса Вадим, Кульков Владимир, Куприянов Алексей, Лопушанская Владислава, Малахай Галина, Метов Олег, Моисеева Ольга, Палянчук Татьяна, Перфилова Любовь, Попова Екатерина, Попова Светлана, Попова Софья, Пшеничникова Светлана, Рогова Светлана, Рудь Марина, Рыбина Анжелика, Саликов Сергей, Сибятуллова Людмила, Сидоренко Василий, Смирнов Евгений, Хахалева Елена, Храбан Станислав, Цехомская Елена, Шандрина Елена, Шпортько Елена.

КТО САМЫЙ БОГАТЫЙ

Среди судей самой обеспеченной оказалась Ирина Куриленко. Она за год заработала 10 604 679 рублей. У нее еще есть машина Mercedec- Benz С 180. Ольга Назаренко указала к декларации Назаренко Ольга 8 451 771 рубль. У нее также в собственности «Мерседес»: Mercedes Benz GLC 220D 4matic. Елена Ефименко заработала за 2019 год 6 969 074 рубля. В собственности пикап Toyota HILUX. Доход остальных судей колеблется в диапазоне 3-4 миллиона рублей.

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛО РУКОВОДСТВО

Председатель краевого суда Алексей Шипилов задекларировал 12 729 038 рублей дохода. Его супруга 359 650. При этом у нее в собственности два дорогих внедорожника: Volkswagen Touareg и Toyota Land Cruiser Prado.

Заместитель председателя Краснодарского краевого суда Сергей Кротов показал в отчете 3 515 952 рубля. Всего за год его супруга получила 28 272 рубля. В собственности у Котова ГАЗ-21.

Александр Пятигора, еще один зампред, указал в декларации 3 542 732 рубля. Его жена – по нулям. Машин в собственности нет.

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