Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 22 июня 2020: в день отмены карантина в ТРЦ выстроились очереди

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 22 июня 2020 года, самые важные события. Оперативный штаб региона по-прежнему рассказывает кубанцам о ситуации с коронавниурсом в крае.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают благоприятную динамику в недопущении распространения инфекции.

Стоит отметить, что зараженные зафиксированы в 26 муниципальных образованиях. За последние сутки в Краснодарском крае выявили еще 64 случая заболевания. Среди заболевших 24 мужчины и 40 женщин в возрасте до 82 лет. Положительные тесты на короновирусную инфекцию за прошедшие сутки пришли у пятерых детей. Кроме того, зарегистрировано три летальных исхода.

Напомним, что с 21 июня губернатор отменил карантин. С каждым днем в крае количество заболевших идет на спад. Но меры предосторожности соблюдать рекомендуют настоятельно - в помещениях по постановлению главы региона нужно находится в масках.

С 21 июня распахнули свои двери торговые центры. Заблаговременно до открытия ТРЦ на входах уже выстроился народ, желающий пройтись по магазинам. Истосковавшиеся жители терпеливо стояли в очередях, растянувшихся на несколько десятков метров. Вереницы у торговых центров сфотографировали в Краснодаре и Анапе.

Уставшие на карантине горожане так обрадовались открытию ТРЦ, что, кажется, и в очереди стоят с удовольствием. Корреспондент «Комсомолки» сообщал, что происходило в одном из торговых центров Краснодара, что находится на Энке,