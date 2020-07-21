Владелец и капитан перевернувшегося около Джубги катера, где погибли две женщины, предстанут перед судом

Следователи завершили расследование громкого уголовного дела. Перед судом предстанут владелец и капитан перевернувшегося около Джубги катера «Атолл». Напомним, все произошло 5 июля в 17:50 минут в 100 метрах от берега. В акватории моря перевернулся прогулочный катер. На его борту находилось 49 отдыхающих, 19 из них дети. Хотя вместимость его составляла 11 человек. А это значит, что перегруз судна был почти пятикратный (!).

Судно затонуло в 100 метрах от берега.

В результате ЧП погибли две женщины - это 34-летняя туристка из Белгорода и 41-летняя отдыхающая из Мордовии, которая приехала в отпуск вместе со своим мужем. Очевидица крушения катера рассказала «КП», что люди танцевали на крыше, раскачивая судно.

Одна из погибших Светлана Никулкина приехала на отдых из Мордовии вместе с мужем.

- В рамках расследования установлено, что в конструкцию маломерного судна внесли существенные изменения, которые привели к ухудшению показателей остойчивости, запаса плавучести и его непотопляемости, а двигатель катера и вовсе был неисправен, - говорят в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Фото: Южного СУТ СК России

57-летнего капитана судна задержали сразу, а вот 42-летнего владельца перевернувшегося катера «Атолл» сразу поймать не успели. После трагедии он пустился в бега, его разыскивали по всей стране и, к счастью, нашли. Оба они ответят за содеянное.

Владелец катера сначала пустился в бега, но его нашли.

- В суд направлено уголовное дело в отношении судоводителя маломерного судна «Атолл», которого обвиняют по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц», - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного СУТ СК России. - А владельцу судна вменяют ч. 3 ст. 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Стоит сказать, владельцу катера светит тюремное заключение, а вот капитан может отделаться принудительными работами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/718693" frameborder="0"></iframe> Около Джубги перевернулся прогулочный катамаран. Видео: Южного следственного управления на транспорте.

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