«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом на Кубани. Так, за последние сутки в республике зарегистрировано 193 новых случая заболевания ковидом, а общее число инфицированных достигло 29790 человек. Состояние 109 пациентов врачи оценивают как тяжелое, они помещены в отделение реанимации и подключены к аппаратам ИВЛ.Продолжают регистрироваться и летальные исходы от осложнений ковида: с начала пандемии жертвами вируса стали 1097 жителей региона. У всех были такие тяжелые сопутствующие заболевания – сахарный диабет, атеросклероз, гипертоническая и ишемическая болезнь, патологии дыхательной и сердечной систем.Впрочем, число выздоровевших также продолжает увеличиваться. Например, за последние 24 часа с полным выздоровлением выписались 148 пациентов.Единственным пока способом полностью потушить эпидемию, которая уже почти год царствует на территории Краснодарского края, это вакцинация. С конца декабря поликлиники Краснодарского края начали принимать желающих привиться от грозной инфекции. Правда, препарата пока хватает не всем.- Препарата нам поступило пока меньше, чем численность населения Краснодарского края. Новые партии ожидаются, - сообщили «Комсомолке» в минздраве региона.Тем временем стало известно, что в Усть-Лабинске отказались в Крещение от крестного хода и купаний из-за коронавируса. Мероприятие это всегда собирает много людей, поэтому в этот раз решили обойтись без традиционных купелей.Кстати, из-за коронавируса в одной из школ Кубани дети ушли на внеплановые каникулы. В учебном заведении массово болеют педагоги.КОНКРЕТНОКоронавирус в Краснодаре 12 января 2021В Краснодаре за минувшие 24 часа зарегистрировано 59 новых случаев заражения.Коронавирус в Анапе 12 января 2021В Анапе положительный тест на ковид получили 10 пациентов.Коронавирус в Сочи 12 января 2021В Сочи COVID-19 подтвердился у 28 жителей.Коронавирус в Геленджике 12 января 2021В Геленджике за последние сутки выявлены восемь инфицированных.Коронавирус в Туапсе 12 января 2021В Туапсинском районе за последние сутки выявлен пять новых случаев заболевания коронавирусом.Коронавирус в Ейске 12 января 2021В Ейском районе за минувшие сутки еще трое заболевших.