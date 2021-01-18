Майскую фотосессию у стадиона «Краснодар» помнят многие горожане. На фоне колизея и экзотических деревьев в парке фотографу позировала обнаженная девушка. Из одежды на ней были лишь красные босоножки на высоченной шпильке. Пока шли съемки, голую модель успели снять на мобильник проезжающие мимо таксисты. Когда видео разлетелось по новостным лентам, возбудилась уже и полиция – девушку объявили в розыск и в этот же вечер нашли. Порноактрису наказали за мелкое хулиганство и арестовали на трое суток.- Не думала, что вызову такой ажиотаж! - призналась модель, как только вышла на свободу. - Вообще никогда не думала, что меня могут задержать за такое. Была уверена, что имею полное на это право. Поэтому, когда арестовали, было не по себе. Сейчас же думаю: «это просто один из эпизодов моей жизни».Несмотря на наказание, порноактриса уже тогда заявила - новые откровенные съемки точно будут. И вот спустя полгода, эпатажная красотка вновь решилась на приключения. Прихватив с собой фотографа и купальник она отправилась на фотосессию в стиле \\"ню\\". Фон тем более был потрясающий. Заснеженный парк \\"Краснодар\\" - сейчас лучшая из фотолокаций.- На меня пялились все, но я ж ради любви и жизни все делаю, - признавалась Ева Мария.Как оказалось, нашлись и те, кто не только лицезрел прелести модели, но и пожаловался в администрацию парка \\"Краснодар\\", а те, в свою очередь, - в полицию. Фотографии девушки назвали аморальными и безнравственными. После получения заявления правоохранители вызвали краснодарку в участок, где она провела ночь. В итоге- Утром был суд и меня вновь наказали. За неугодную фотосессию мне выписали штраф 1000 рублей. К счастью, обошлось без длительных сроков в камере - больше сидеть не хочется, - сказала «Комсомольской правде» - Кубань» модель.Стоит сказать, что Ева Мария с голыми фотосессиями не завязывает. Просто будет выбирать для съемок безлюдные места.Сама девушка, кстати, уже много лет работает моделью и занимается эскортом. А недавно попробовала себя в новом амплуа – актрисы фильма для взрослых. Все заработанные деньги девушка тратит на музыку, а точнее, на уроки вокала. Сейчас модель штурмует певческий Олимп, записывая клипы. Съемки одного из них сейчас временно прекратились из-за погоды. Но, как только она наладится, видео закончат.С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬИз одежды – только шпильки: возле парка «Краснодар» девушка устроила голую фотосессиюПроезжавшие мимо парка «Краснодар» утром 28 мая водители тормозили и останавливались на обочине, чтобы посмотреть на эту фотосессию. На фоне необычных деревьев парка, которые высажены прямо рядом с дорогой, девушка позировала фотографу в чем мать родила. Из одежды на ней были лишь красные босоножки на высоченной шпильке. И те она потом сбросила и осталась босиком (продолжение)Голая фотосессия удалась: Краснодарку арестовали на трое сутокУстроившая фотосессию в стиле «ню» краснодарка отправилась за решетку. Напомним, ранее 25-летняя порноактриса, известная под именем Ева, решила разнообразить свое портфолио и отправилась с фотографом к стадиону ФК «Краснодар» (читайте далее)«Не думала, что вызову такой ажиотаж!»: порноактриса Ева Мария, арестованная за голую фотосессию, вышла на свободуНесмотря на наказание, девушка планирует новые откровенные съемки (читайте далее)