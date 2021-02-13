«Как на Северном полюсе»: Снежный апокалипсис после аномального тепла накрыл Кубань

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После аномально жарких декабря и января жители Краснодарского края ощутили все прелести непогоды в последний месяц зимы.

В Краснодарском крае в ночь на 13 января начался снежный апокалипсис после аномального тепла. По данным синоптиков, снегопад в разы сильнее, чем январский. На город обрушился беспрецедентный удар стихии.

В Краснодаре на расчистку дорог ведут 34 снегоуборочных машины. Еще 10 – в резерве. Дополнительно привлечено 83 единицы спецтехники: самосвалов, грейдеров, погрузчиков, тракторов.

- Городские службы краевого центра перешли на работу в режиме повышенной готовности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе в пресс-службе мэрии Краснодара.

В выходные дни краснодарцев просят воздержаться от поездок на личном автомобиле и быть максимально осторожными на дорогах.

По информации Гидрометцентра, в течение суток 13, 14, и 15 февраля местами в крае, в том числе в Краснодаре, ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В течение суток 13 и 14 февраля возможна сильная метель и налипание мокрого снега.

Аэропорт Краснодара перешел из-за снегопада на усиленный режим работы.

В Новороссийске режим «Повышенная готовность» введен 12 февраля с 18:00 часов.

- Данная мера принята для предотвращения последствий возможной чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятных погодных условий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе города-героя.

По прогнозам синоптиков, с 12 по 14 февраля в Новороссийске ожидается сильный дождь, переходящий в мокрый снег. Температура воздуха от 0 градусов днем до -5 ночью. С 15 по 20 февраля метеорологи предсказывают понижение температуры до -10 градусов. На дорогах будет плохая видимость и гололедица. Порывы северо-западного ветра усилятся до 26 метров в секунду.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредило об угрозе обледенения судов в Азовском море. Причиной может стать ледяной шторм.

- Обледенение судов прогнозируется в восточной половине Азовского моря до конца суток 12 февраля, а также 13 и 14 февраля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Одновременно порывы западного и юго-западного ветра усилятся до 24 м/с. Спасатели рекомендуют судоводителям не выходить в плавание при снижении температуры до нулевых отметок.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что что четыре штормовых предупреждения действуют в Краснодарском крае: ожидаются сход лавин и гололед. Из-за температурных качелей жители Кубани отменяют все планы: в ближайшие выходные лучше не выходить из дома.