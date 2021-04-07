Нациста, участвовавшего в казни 214 воспитанников детдома в Ейске, лишили гражданства Канады и высылают из страны

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Переводчика зондеркоманды СС могут экстрадировать в Россию и судить за преступление без сроков давности. 97-летний Гельмут Оберлендер проходит фигурантом по делу о казни 214 воспитанников Ейского детского дома в 1942 году. Но до сегодняшнего дня бывший соучастник бесчеловечных преступлений спокойно жил в Канаде. Власти страны не подозревали о прошлом своего гражданина. В иммиграционных документах факт службы у нацистов он не указывал.

Этнический немец, рожденный на Украине, фигурирует в списке десяти самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя. А теперь лишили его канадского паспорта и депортируют из страны.

Первая эксгумация тел детей. Фото: Ейский историко-краеведческий музей

Надо сказать, Оберлендер через своих адвокатов пытался заставить суд прекратить процесс, то из-за пандемии, то из-за очень преклонного возраста подсудимого. Однако судья остался непреклонен.

- Я пришел к выводу, что в данный момент суд не должен рассматривать решение господина Оберлендера и не должен принимать решение в пользу постоянной приостановки рассмотрения дела, - пишет в своем решении судья Денис Гаскон.

Однако бывший нацист имеет право обжаловать это решение. Сколько продлится эта процедура, неизвестно.

Напомним, шокирующие документы о зверствах немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны обнародовали два года назад. В них содержатся подробности массового убийства воспитанников детского дома. Жертвами жестокой расправы стали 214 детей в возрасте от шести до 16 лет - 102 девочки и 113 мальчиков. Все они жили в Симферополе, но после начала войны детский дом эвакуировали в небольшой приморский город Ейск.

Летом 1942 года город был оккупирован, а в 9 октября, ровно 77 лет тому назад, и произошла массовая казнь. К корпусам, где жили дети, в шесть часов вечера подъехали крытые грузовики. После этого начали грузить их. Причем тех, кто пытался бежать или сопротивляться, бросали в машины силой. Не пощадили фашисты никого – выносили даже лежачих тяжелобольных детей. Их тела обнаружили в братской могиле в городском парке Ейска.

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КСТАТИ

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