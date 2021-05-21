Открытие курортного сезона в Сочи 2021: программа мероприятий и праздничный салют

Фото: sochi.ru.

Открытие курортного сезона в Сочи 2021 отмечаться 5 дней – с 26 по 30 мая. Из-за того, что в регионе действует режим повышенной готовности, ряд мероприятий пройдет в онлайн-формате.

Фото: sochi.ru.

- Официально праздник отмечается в последнюю субботу конца весны, то есть 29 мая, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии курорта. – Однако, торжества, с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований, начнутся уже 26-го и завершатся вечером 30 мая.

Представитель пресс-службы обратила внимание, что таким образом День города и открытие курортного сезона в Сочи 2021 будут объединены.

Открытие курортного сезона в Сочи 2021 ознаменует начало лета. Местные жители и туристы смогут отправится на прогулку в обновленные парки и скверы. Там для них начнут работу после ремонта фонтаны, а главным открытием станет каскад из 12 водных сооружений в сквере у концертного зала «Фестивальный».

К памятной дате за несколько месяцев реконструкции обновили весь сквер. Привели в порядок чаши фонтанов, наладили оборудование, заменили брусчатку и уличные фонари, установили новые скамейки.

В рамках праздника Открытие курортного сезона в Сочи 2021 морской порт города принял первый рейс пассажирского катамарана «Грифон» из Новороссийска.

Ярким событием в день открытие курортного сезона в Сочи 2021 станет начало выставки «Фаберже. Сокровища императорской России». В экспозиции будет представлены около 150 произведений русского ювелирного искусства эпохи Фаберже пасхальные яйца из коллекции музея Фаберже в Санкт-Петербурге.

Открытие курортного сезона в Сочи 2021 порадует жителей и отдыхающих разнообразием онлайн-мероприятий. Местные коллективы подготовили концерты, экскурсии, конкурсы и квесты, посвященные истории курорта и его главным достопримечательностям.

В этом году исполняется 180 лет со дня рождения Василия Хлудова, основателя парка «Ривьера» – главной зеленой визитной карточки курорта. 27 мая в рамках торжеств на главной аллее парка установят его скульптуру.

Никас Сафронов представит в сочинском Художественном музее свои новые картины: более 100 живописных и графических работ различных периодов творчества маэстро.

Также в рамках празднования открытие курортного сезона в Сочи 2021 пройдет торжественная церемония вручения «Голубых флагов» 33 сочинским пляжам.

Подарком для жителей и гостей на Открытие курортного сезона в Сочи 2021 станет новая световая иллюминация.

В Зимнем театры выступят звёзды Мариинского театра в сопровождении симфонического оркестра. Все культурные события на открытие курортного сезона в Сочи 2021 проведут при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

Слоган Дня города и Открытие курортного сезона в Сочи 2021 будет #ВсеСолнцевСочи.

Подробную афишу мероприятий смотрите здесь - День города в Сочи 2021: программа мероприятий.