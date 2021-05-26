Девочке с «маской Бэтмена» не могут продолжить полноценное лечение из-за проблем с продлением визы

Фото: instagram.com/luna.love.hope

Мама американской девочки Луны Феннер, которая стала известна благодаря родимому пятну на лице, сообщила на своей странице в Instagram, что они не могут продолжить полноценное лечение. Виной всему стали проблемы с продлением визы.

- Если не получится сделать необходимые документы, то нам с принцессой придется покинуть Россию через две недели, - написала Кэрол Феннер, мама девочки с «маской Бэтмена» в соцсетях.

Она добавила, что очень переживает по этому поводу и очень благодарна подписчикам за поддержку.

- Мне нужно успокоится, вздохнуть и идти в бой, - заключила Кэрол.

Луне предстоит сделать еще несколько фотодинаминадических процедур. И пока результат лечения Кэрол полностью удовлетворяет. После каждой процедуры она показывает фотографии дочери в сети, чтобы все, кто поддерживает семью, видели положительный результат операций.

Напомним, на лечение американки скидывался весь мир. Ее мама развернула целую кампанию в сети, но полностью оплатил лечение девочки россиянин. Он перевел клинике в Краснодаре 60 тысяч долларов и пожелал остаться неизвестным.

Ранее мама девочки с «маской Бэтмена» рассказывала, почему выбрала русскую медицину. Мама американки, решившая лечить дочь на другом континенте, привела новый аргумент в пользу краснодарского доктора.

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