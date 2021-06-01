Купальный сезон на Черном море 2021: даже в Мурманске теплее, чем в Сочи, Геленджике и Анапе Фото: Анастасия БОНДАРЕВА

Купальный сезон на Черном море 2021 откладывается на неопределенный период. Сочи, Геленджик и Анапа находятся под властью циклона. Он обрушился на курорты в начале месяца. Всю неделю на побережье будут лить дожди. Поэтому температура воды в Черном море не превысит 18-19 градусов.

Купальный сезон на Черном море 2021 рискует стать самым коротким за несколько лет. Синоптики не припомнят, когда столбики термометров на курортах останавливались на отметке в 20 градусов.

Неудивительно, что будущий купальный сезон на Черном море 2021 люди ждут с опаской. Если раньше он начинался в середине июня, то сейчас стартует не раньше июля. Это самые оптимистичные прогнозы метеорологов.

Совсем холодно сейчас в Сочи. Температура воды в Черном море не превышает 17-18 градусов. Это рекордное низкие значения для этого времени года. Но в ближайшее время ситуация только усугубится. Из-за ливней и гроз температура воды опустится еще на один-два значения.

Отметим, что купальный сезон на Черном море 2021 откладывается не только в Сочи. Из-за циклона пострадало все побережье.

Например, средняя температура воздуха в Анапе в первой половине июня составит всего 21 градус.

Также на курорте ожидается усиление ветра до 14 м/с и проливные дожди. Конечно, это скажется на температуре воды. Она опустится минимум на два деления.

Также задерживается купальный сезон на Черном море 2021 в Геленджике. Здесь температура воздуха в начале июня вовсе опустится до плюс 19 градусов.

Также на регион обрушатся ливни и грозы. Конечно, это скажется на температуре воды в Черном море. Она упадет на несколько значений.

Поэтому купальный сезон на Черном море 2021 рискует затянуться как минимум до начала июня.