«Горы зовут»: В Сочи дан старт летнему туристическому сезону

Окружающая природа вдохновляет на приключения.
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Любители турпоходов в шутку называют себя «больными горами». Летом в Сочи тысячи туристов отправляются к Агурским водопадам и водопаду Поликаря. А еще выбирают необычные тропы в Красной Поляне, где можно встретить горного духа или едут к знаменитым на всю страну дольменам в Лазаревском районе. Окружающая природа вдохновляет на приключения.
В горах самые красивые пейзажи
Фото: Виктор КЛЮШКИН
10 июня в Кавказском заповеднике открылись летние многодневные эколого-туристические маршруты. Соответствующий приказ подписал директор природоохранной организации Сергей Шевелев. Маршруты открыты для пешего посещения с возможностью размещения на специально оборудованных стоянках и приютах.
Лето в горах
Фото: Виктор КЛЮШКИН
- После обследования на предмет готовности и безопасности для посещения открыты: маршрут №30 и №8а. Последний пока частично - до стоянки Бзерпинский карниз, через гору Табунная (по верхней тропе). Также туристов принимает маршрут №13 к Ачипсинским водопадам до озера Зеркальное, - уточнили в пресс-службе заповедника.
Горные озера манят
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Представитель пресс-службы пояснила, что временные ограничения по протяженности маршрутов связаны с безопасностью: на некоторых участках еще лежат снежники, местами тропы были сильно повреждены весенними лавинами и требуется больше времени на их подготовку.
Рододендроны в цвету
Фото: Виктор КЛЮШКИН
- Восхождение на гору Фишт и Оштен пока запрещено. Посещение этих природных объектов не входит в нитку маршрута и расценивается как сход с тропы. В этом случае туристы берут на себя полную ответственность за безопасность восхождения, - предупредили в заповеднике.
Снежники еще не растаяли
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Остальные маршруты Кавказского заповедника будут открыты по погодным условиям и по мере готовности туристической инфраструктуры.
Хрустальная вода
Фото: Виктор КЛЮШКИН
- Стоимость посещения маршрутов Кавказского заповедника осталась прежней, - обратили внимание в заповеднике. - Для определенных категорий действуют льготы.
Летний день на высоте
Фото: Виктор КЛЮШКИН
В Сочи разрабатывают экологические стандарты туризма. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского в городе будут выработаны стандарты в сфере гостеприимства, правила посещения природных достопримечательностей и горных троп.
Лучше гор - только горы
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Так, в Кавказском биосферном заповеднике планируется организация новых экотроп и глэмпингов — благоустроенных мест отдыха на природе, развитие арт-резиденций — площадок, где туристы смогут в игровой или творческой форме получить информацию о природном многообразии региона.
Летние снежники
Фото: Виктор КЛЮШКИН
В Сочинском национальном парке намечено создание адаптивных туристических объектов, доступных для маломобильных групп населения: тактильных сенсорных парков, экологических адаптивных лагерей, стоянок и троп.
Горная река
Фото: Виктор КЛЮШКИН
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала о ТОПе-5 мистических мест Сочи, которые обязательно стоит посетить.