«Горы зовут»: В Сочи дан старт летнему туристическому сезону

Окружающая природа вдохновляет на приключения. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Любители турпоходов в шутку называют себя «больными горами». Летом в Сочи тысячи туристов отправляются к Агурским водопадам и водопаду Поликаря. А еще выбирают необычные тропы в Красной Поляне, где можно встретить горного духа или едут к знаменитым на всю страну дольменам в Лазаревском районе. Окружающая природа вдохновляет на приключения.

В горах самые красивые пейзажи Фото: Виктор КЛЮШКИН

10 июня в Кавказском заповеднике открылись летние многодневные эколого-туристические маршруты. Соответствующий приказ подписал директор природоохранной организации Сергей Шевелев. Маршруты открыты для пешего посещения с возможностью размещения на специально оборудованных стоянках и приютах.

Лето в горах Фото: Виктор КЛЮШКИН

- После обследования на предмет готовности и безопасности для посещения открыты: маршрут №30 и №8а. Последний пока частично - до стоянки Бзерпинский карниз, через гору Табунная (по верхней тропе). Также туристов принимает маршрут №13 к Ачипсинским водопадам до озера Зеркальное, - уточнили в пресс-службе заповедника.

Горные озера манят Фото: Виктор КЛЮШКИН

Представитель пресс-службы пояснила, что временные ограничения по протяженности маршрутов связаны с безопасностью: на некоторых участках еще лежат снежники, местами тропы были сильно повреждены весенними лавинами и требуется больше времени на их подготовку.

Рододендроны в цвету Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Восхождение на гору Фишт и Оштен пока запрещено. Посещение этих природных объектов не входит в нитку маршрута и расценивается как сход с тропы. В этом случае туристы берут на себя полную ответственность за безопасность восхождения, - предупредили в заповеднике.

Снежники еще не растаяли Фото: Виктор КЛЮШКИН

Остальные маршруты Кавказского заповедника будут открыты по погодным условиям и по мере готовности туристической инфраструктуры.

Хрустальная вода Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Стоимость посещения маршрутов Кавказского заповедника осталась прежней, - обратили внимание в заповеднике. - Для определенных категорий действуют льготы.

Летний день на высоте Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи разрабатывают экологические стандарты туризма. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского в городе будут выработаны стандарты в сфере гостеприимства, правила посещения природных достопримечательностей и горных троп.

Лучше гор - только горы Фото: Виктор КЛЮШКИН

Так, в Кавказском биосферном заповеднике планируется организация новых экотроп и глэмпингов — благоустроенных мест отдыха на природе, развитие арт-резиденций — площадок, где туристы смогут в игровой или творческой форме получить информацию о природном многообразии региона.

Летние снежники Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочинском национальном парке намечено создание адаптивных туристических объектов, доступных для маломобильных групп населения: тактильных сенсорных парков, экологических адаптивных лагерей, стоянок и троп.

Горная река Фото: Виктор КЛЮШКИН

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала о ТОПе-5 мистических мест Сочи, которые обязательно стоит посетить.