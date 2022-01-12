Ливневый снегопад в Краснодаре 2022: чем опасен и сколько длится

На Краснодар обрушилась непогода Фото: Михаил ФРОЛОВ

Непогода обрушилась на Краснодар 12 января. Снегопад валил весь день, его даже прозвали ливневым. Так как валил без остановки, иногда срываясь на дождь.

Выяснили, чем опасен и сколько продлится ливневый снегопад в Краснодаре 2022.

- На Краснодар обрушился дождь, переходящий в мокрый снег, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Местами осадки были очень сильными. Ливневый снегопад опасен тем, что ухудшилась видимость на дорогах, а из-за перепада температур на трассах образовался гололед. Особенно аккуратными надо быть автомобилистам. Но и пешеходам лучше поглядывать наверх – снег может упасть с проводов и деревьев на голову.

А еще во время ливневого снегопада в Краснодаре 2022 усиливается ветер и резко падает температура воздуха.

- Уже 13 января столбики термометров упадут вниз сразу на 12 градусов, - пояснили синоптики. – Ночью прогнозируем до 10 мороза.

Ливневый снегопад в Краснодаре 2022 заблокировал аэропорт. Воздушную гавань закрыли из-за него до часу ночи 13 января. Именно к этому времени синоптики прогнозируют, что ливневый снегопад в Краснодаре 2022 прекратится.

- Задержано 13 рейсов, пять лайнеров ушли на запасные аэродромы в Сочи, Анапу, Ростов, - пояснили в краснодарском аэропорту. – До часу ночи аэропорт закрыт.

Ливневый снегопад в Краснодаре 2022 закончится 13 января. В этот день он станет меньше, но вообще снег прекратит падать 14-го числа, а с 15 января снова начнется потепление.

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