Дома стоят в воде, во дворах плавают фекалии. В Краснодаре после ливней снова затопило улицу в центре города

В Краснодаре затопило улицу Гудимы. Фото: Татьяна Безнощенко

18 января на улице Гудимы в Краснодаре снова работала водооткачивающая техника и слышались жалобные вздохи местных жителей. После проливных дождей и снега, которые обрушились на краевую столицу, улица, что находится в самом центре города, снова ушла под воду - здесь затопило дороги, дворы и жилые дома.

- Помогите нам! Это невыносимо! Мы снова тонем, - жалуется корреспонденту "Комсомольской правды"-Кубань" жительница улицы Гудимы Татьяна Безнощенко.

После дождя ямы заполнились водой. Фото: Татьяна Безнощенко

Гудимы уже давно прозвали самой "мокрой" улицей города. Вот уже семь лет здесь творится настоящая катастрофа - после дождей весь этот район уходит под воду. Это происходит из-за отсутствия ливневок.

После публикации "Комсомолки" жителям "мокрой" улицы пообещали построить насосную станцию. Однако сделают это лишь к марту 2022 года. Но до этого еще два месяца. Неизвестно, какие испытания за этот срок принесет погода жителям Гудимы - люди не застрахованы от очередных подтоплений.

Так выглядела улица после ливней в ноябре Фото: Юлия ЧУБАКОВА

- Мы живем как на пороховой бочке. Не знаем, когда нас затопит снова" - делится с "КП"-Кубань" Татьяна.

Осенние потопы - это часть беды. Зимой жители Гудимы столкнулись с новой проблемой. После залповых ливней с грозами и шквалистым ветром в краевой столице ударили морозы. Столбики термометров опустились до отметок в минус 3 градуса. Поэтому вода, пришедшая в дома и заполнившая ямы, застыла. Теперь людям придется ждать, когда она оттает. Ухудшила ситуацию и заполненная канализация - ее содержимое вылилось наружу и зашло в дома к людям. Всюду стоит неприятный запах.

Вода, пришедшая в дома, замерзла и покрылась тонкой корочкой льда. Фото: Татьяна Безнощенко

- У нас в доме и во дворе плавают фекалии, - рассказывает Татьяна. - Кроме нашего дома, затопило еще два по соседству.

В домах, в которые в очередной раз пришла вода, живут пожилые люди, инвалиды и дети. Сейчас в пострадавших жилых помещениях стоит сырость и жуткий холод. В таких условиях с легкостью можно простудиться и заболеть.

Воду откачивали 3-4 часа. Фото: Татьяна Безнощенко

- У моей соседки три месяца назад родился малыш, - рассказывает Татьяна. - Они переехали сюда недавно и оказались в такой неприятной ситуации. Я сама переболела коронавирусом. Еще до конца не отошла от тяжелой болезни. Боюсь простудиться снова.

Как только на улицу Гудимы пришла вода, сюда приехали оперативные службы - они откачивали воду на протяжении трех-четырех часов.

Жителей Гудимы топит уже семь лет Фото: Юлия ЧУБАКОВА

- По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, на этом участке отсутствует ливневая канализация. Для отвода ливневых вод обустроена искусственная неровность со стороны Тракторного переулка.О проблеме сразу же сообщили специалистам ЕДДС, по адресу была направлена водооткачивающая техника. Последствия ливней были устранены, - рассказали "КП"-Кубань" в пресс-службе администрации Краснодара.

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