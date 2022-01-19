«Золотая судья» Елена Хахалева осталась без защитника накануне обвинений в мошенничестве

Елена Хахалева

Разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении отставной судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой следователи получили от ее бывших коллег по мантии в конце прошлого года. Но официально статуса подозреваемой в мошенничестве с выплатами и превышении должностных полномочий у нее пока нет. Однако это уже дело времени.

Елене Хахалевой, как никому, известно, что впору готовиться к худшему: собирать доказательства своей невиновности (если таковые имеются), формулировать позицию перед следствием, консультироваться с защитником.

Но, как выяснилось, делать этого бывшая судья не спешит. И даже не стала продлевать свое сотрудничество с адвокатом Людмилой Александровой.

- Никакого соглашения между нами сейчас нет, - ответила юрист "КП" - Кубань".

К слову, Людмила Александрова отстаивала честь Хахалевой в коллегии судей в Краснодаре и в Совете судей в Москве. А потом пыталась обжаловать решение об увольнении Хахалевой в Верховном суде.

- Возможно, адвокат ей сейчас в России не нужен, потому что она просто не собирается сюда возвращаться. Хахалева очень опытный работник (хоть и бывший) российской судебной системы. Все правила здесь ей хорошо известны. И она решает проблемы по мере их поступления, - поделился своим мнением на этот счет источник в окружении бывшей судьи.

Известно, что Елена Хахалева сейчас не в России. По слухам, она улетела в Грузию через Армению как только запахло жаренным.

- Наверняка она знала, что в отношении нее затевается уголовное дело. Не исключено, что кто-то ей эту информацию "слил". Не зря же столько лет в этой системе. Потому Елена и покинула страну, - продолжает источник "КП" - Кубань".

Между тем, есть уверенность, что несмотря на сложные дипломатические отношения с Грузией, укрыться Елене Хахалевой от внимания российских правоохранительных органов не удастся. Впрочем, будет видно.

Напомним, Елена Хахалева – та самая «золотая судья» из Краснодара, которая прославилась после шикарной свадьбы дочери-студентки. На торжестве, которое прошло четыре года назад и было больше похоже на праздник детей-олигархов, пели Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и другие монстры российского шоу-бизнеса. Столы ломились от черной икры, дорогого шампанского и изысканных деликатесов, а еще было море свежих цветов и шикарные декорации.

После этой громкой свадьбы ее карьера в главном суде Кубани, где она решала земельные вопросы и возглавляла коллегию по гражданским делам, пошла под откос.

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