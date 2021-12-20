Разводят ослов и мулов: чем сейчас занимается семья «золотой судьи» Елены Хахалевой

Елена Хахалева. Фото: Российский государственный университет правосудия

«Мама-то у невесты - огонь! Такой огонь, что Краснодар горит!» - обнимал Елену Хахалеву четыре года назад Николай Басков. Он вместе с Верой Брежневой, Иосифом Кобзоном, Валерием Меладзе, Сосо Павлиашвили и другими тяжеловесами отечественного шоу-бизнеса развлекал гостей на свадьбе дочери обычной краснодарской судьи. Столы ломились от черной икры, дорогого шампанского и изысканных яств, а само торжество по размаху было не хуже женитьбы детей олигархов.

С тех пор горит и карьера судьи Елены Хахалевой, которая с особым шиком выдала замуж дочь-студентку Софию за следователя Вадима Бадалова.

ОТКУДА ДЕНЬГИ, ВАША ЧЕСТЬ?

Об этой свадьбе могли и не узнать вовсе, если бы не адвокат Сергей Жорин (он защищал в судах Филиппа Киркорова, Софию Ротару, Валерию и других знаменитостей. - Ред.), сливший в сеть видео пышного торжества. Сам он там не был, роликом поделился его знакомый - один из гостей, а Жорин не смолчал.

Эту пышную свадьбу общественность вспоминает до сих пор.

«Эта свадьба за 2 млн долларов... Это плевок в лицо всем нам. Это хамство и наглость людей, которые должны стоять на защите наших интересов», - негодовал адвокат у себя в соцсетях.

Вскоре свадьбу дочери рядовой краснодарской судьи обсуждала вся страна. Начали подсчитывать: одно только выступление звезд обошлось бы более чем в 27 млн рублей. А еще икра, шампанское, декорации...

И тогда хранившая молчание мама невесты, которую народ окрестил «золотой судьей», заявила: торжество оплатил ее бывший муж - бизнесмен Роберт Хахалев (его настоящая фамилия Зилпимиани, но он взял фамилию жены, а после развода не стал возвращать прежнюю). Мол, он может себе позволить пиршество - владеет крупным агрохолдингом в Краснодарском крае, мебельным предприятием и сетью микрофинансовых организаций.

- Звезды выступали бесплатно, - неумело оправдывался сам Роберт Хахалев. - Валерий Меладзе мне как брат, Сосо Павлиашвили и Иосиф Кобзон - друзья. А Коля Басков и Вера Брежнева - дорогие гости.

На торжестве дочери судьи были все именитые персоны - и Николай Басков, и Вера Брежнева.

Пышной свадьбой заинтересовался и Совет судей Кубани. Все подсчитав, он заявил: «Торжество стоило 4,5 млн рублей».

Но как бы ни пытались замять скандал, людское негодование уже было не остановить. В прокуратуру посыпались заявления с просьбой проверить доходы Елены Хахалевой. Подняли и ее декларацию, где была указана сумма в 2 млн 641 тысячу рублей в год. На одну зарплату такой праздник не отгулять...

ЛИПОВЫЙ ДИПЛОМ?

Заговорили и об образовании «золотой судьи». Мол, Хахалева работала по поддельному диплому. Адвокат Московской коллегии адвокатов Алексей Салмин обратился в Тбилисский госуниверситет с вопросом, училась ли Хахалева с 1985 по 1991 год на юрфаке. Там ответили, что такая студентка в эти годы у них не обучалась. Но у Совета судей Кубани и на это был ответ: Елена Владимировна в 1985 году поступила не в тбилисский вуз, а в Абхазский госуниверситет в Сухуми, но потом из-за военного конфликта всех студентов перевели в филиал вуза в Тбилиси. При этом в адвокатской среде припоминают, что в те годы сухумский университет несколько раз ловили на продаже дипломов.

Есть и еще одна загадка в образовании «золотой судьи». В то же самое время, когда она вроде как училась в сухумском вузе, Хахалева поступает на биологический факультет Кубанского госуниверситета. И параллельно подрабатывает ветеринаром. В 1990 году, получив диплом, открывает коммерческие фирмы. А через семь лет снова идет учиться - поступает в Кубанский аграрный университет. Но зачем-то второй раз на юридический.

В 1999 году ее берут помощником районного судьи. В 2000-м она получает диплом юрфака и стремительно бежит по карьерной лестнице: уже через два года ее назначают судьей. А потом замом председателя Краснодарского краевого суда.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД

Когда Хахалева пришла на работу в главный суд Кубани, заправлял там Александр Чернов. С председателем Хахалева быстро подружилась. А через несколько лет ее старший сын Кирилл (он местный депутат) сошелся с внучкой Чернова Анастасией Рязанской, которая родила ему двоих детей.

В аграрном Краснодарском крае многие земельные споры проходили через «золотую судью». Она была председателем коллегии суда по административным делам, которая решала подобные споры.

- Если не сама Хахалева выносила нужные решения, то это делали ее люди в судах Кубани, - уверяет адвокат, попросивший не называть его имени. - Как работала система? Насколько мне известно, не бесплатно.

Похоже, пользовался могуществом бывшей жены и Роберт Хахалев.

Еще до громкой свадьбы, на которой пел звездный бомонд, в Краснодарском крае разгорелся скандал. В 2016 году пара десятков фермеров сели на 17 тракторов и пошли маршем на Москву. Хотели доехать до Кремля - пожаловаться, что у них отнимают земли. И именно тогда впервые прогремела фамилия бывшего мужа «золотой судьи».

- Роберт Хахалев пришел к нам в район в качестве инвестора, но оказался настоящим захватчиком, который прикрывался связями в краевом суде, - рассказывает фермер из Новопокровского района Краснодарского края Александр Матвиенко. - Он оптом и в розницу скупал земли у местных фермеров. А те, кто не хотел продавать наделы, получали повестки в суд. А уже там эксперты заявляли, что произошла кадастровая ошибка. Потом выносились судебные решения в пользу Хахалева либо его представителей.

Многие фермеры считают, что Елена Хахалева помогала своему бывшему мужу Роберту.

Говорят, что у Елены Хахалевой в каждом районном суде были свои люди, которые и вели земельные дела.

- У меня Хахалев пытался отобрать 8 гектаров, - говорит Александр Матвиенко. - Сначала предлагал мне по заниженной цене продать участок, а когда я отказался, он мне в лицо кинул: «Тебя застрелить или закопать?!» Потом начались суды. И Хахалев отстал от меня только после тракторного марша: власти Кубани нас услышали и пообещали помочь. До Москвы фермеры не дошли, в районе Ростова повернули обратно. Сейчас на мои земли больше никто не покушается.

Истории пострадавших фермеров очень похожи. У одного из них угрозы воплотились в жизнь. Два года назад во дворе у кубанского фермера Николая Маслова подожгли комбайн и два «КамАЗа».

- У меня хотели забрать часть земли, а поджог был предупреждением: мол, не рыпайся, отдавай, - рассказывает Николай Маслов. - В суде все покатилось по обкатанной схеме: при замере земли находили кадастровую ошибку. Мол, участок был неправильно посчитан, площадь указана больше, чем есть. Наш районный суд вынес решение не в мою пользу. Я пошел выше, но суды продолжаются...

Слухи связывают «золотую судью» и с печально известной бандой Цапков в станице Кущевская. (Банда Сергея Цапка - та самая, которая в ноябре 2009 года жестоко убила 12 человек в доме станичного фермера.) Говорят, что Хахалева якобы через своих людей в райсуде помогала сподручным лидера ОПГ решать вопросы с наделами. Но никаких доказательств такой «любви и дружбы» нет.

КАРЬЕРА ПОД ОТКОС

После свадебного торжества успешная карьера судьи пошла под откос. Пошли проверки. Выяснилось, что не все заседания «золотая судья» посещала. Она просто просила коллег отмечать свое присутствие, а сама улетала отдыхать за границу. При этом получала зарплату. И Хахалеву разжаловали из судей.

А на днях на нее завели уголовные дела.

- Бывшую судью подозреваем в мошенничестве и служебном подлоге. Она незаконно получила почти 1,2 млн рублей, - объяснили в СУ СК РФ. - С 2016 по 2018 год она не появлялась на работе 127 дней, хотя продолжала получать зарплату.

Сама Елена Хахалева на заседание не пришла, хотя ее вызывали.

В Высшей квалификационной коллегии судей РФ сообщили, что 8 декабря Хахалева улетела в Ереван. Надо полагать, возвращаться из-за границы в условиях уголовного преследования в России она не планирует.

На Елену Хахалеву завели дела по двум статьям - «мошенничество» и «служебный подлог», в совокупности ей грозит до семи лет лишения свободы.

В ТЕМУ

А что семья?

Бывший муж судьи Роберт Хахалев продолжает вести бизнес как индивидуальный предприниматель. Правда, несколько своих фирм ему пришлось закрыть. По данным реестра российских юрлиц и предпринимателей, ликвидированы его фирма такси, одна из организаций по продаже недвижимости и несколько предприятий по выращиванию и продаже зерна. А вот крестьянско-фермерское хозяйство в одном из районов Краснодарского края работает. Здесь выращивают однолетние растения, разводят ослов и мулов, торгуют машинами и оборудованием для сельского хозяйства. Никаких уголовных дел в отношении Роберта Хахалева не заведено.

О дочери Роберта и Елены Хахалевой Софии ничего не известно. После пышной свадьбы она удалила все свои страницы в соцсетях. Ее супруг продолжает работать в одном из отделов краснодарского Следкома. Шикарный дом площадью более 400 квадратных метров в центре Краснодара, где раньше жила Елена Хахалева, «золотая судья» продала несколько лет назад. Сейчас он принадлежит грузинскому бизнесмену.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Всю кашу не размешать

- Как бывшей судье Елене Хахалевой прекрасно известно, что последует после того, как она официально станет фигурантом уголовного дела, - прокомментировал ситуацию адвокат бюро «Правовой статус» Алексей Иванов. - Ее объявят в международный розыск по линии Интерпола. И любое из государств обязано будет выдать Хахалеву российским властям. Свое положение она только усугубит.

Но всю кашу, которую заварила Елена Хахалева, не размешать. Возьмем хотя бы тему с дипломами. Можете себе представить, сколько за свою карьеру было рассмотрено дел судьей Хахалевой? И если выяснится, что она работала по поддельным документам, все они должны быть пересмотрены. Судебная система никогда на это не пойдет. И, насколько мне известно, вопрос ее образования давно закрыт.

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