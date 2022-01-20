«Это лучшее время, что провожу!». Тяжелобольной Сергей Галицкий рассказал о важном

Сергей Галицкий. Фото: "КомментШоу"

Сергей Галицкий, наверное, одна из самых закрытых фигур и в отечественном бизнесе, и в отечественном футболе. Оттого любое публичное выступление этого гения, миллиардера и филантропа тут же разбирается на цитаты и смакуется поклонниками. 19 января президент футбольного клуба «Краснодар» дал большое интервью «Матч Премьер».

Сергей Николаевич подробно рассказал, за что не любят его клуб, насколько тяжело шли выборы кандидата на пост тренера «черно-зеленых» и что нужно сделать, чтобы поразить его самого прямо в сердце (или разум). А также Галицкий признался, что смирился с тем, что одно из самых главных его мечтаний может никогда и не сбыться, но он все равно счастлив.

Незадолго до начала подготовки к новому сезону «Краснодар» поразил футбольных критиков заявлением об отставке всего тренерского штаба во главе с Виктором Ганчаренко. Многие тогда сравнили этот шаг с самоубийством. Сейчас Сергей Галицкий признался, что решение было принято не из-за результатов, которые игроки показывали на футбольном поле. Стиль - вот что не устраивало президента клуба в работе белорусского специалиста.

- Ни один тренер в Краснодаре не был уволен за результат. И для нас это ценно. Для нас самое важное, что мы увидели, это стиль игры, который дает тренер клубу, - наверное, сейчас эти слова Галицкого обсуждают все, кто следит за футболом, - Это немного наивно, вы можете говорить все что угодно, но это мы, это «Краснодар», - продолжил мысль Сергей Галицкий.

Виктор Ганчаренко не подошел по стилю. Фото: ФК "Краснодар"

Получается, что не было никаких интриг. И за спиной Ганчаренко не шли поиски нового главного тренера. Наоборот, клуб рисковал начать подготовку к новому сезону без твердой наставнической руки. И поиски того, кто поведет «быков» к новым спортивным высотам, шли с большим трудом.

- Если вы думаете, что все горят желанием работать в провинциальном клубе в России, то вы ошибаетесь, - рассказал Сергей Галицкий в эфире спортивного канала. - Клуб – не забава. Мы не можем принимать безответственные решения: а давайте дадим шанс Васе Иванову. Хорошо. И дальше что? Полгода потерянными будут. Мы не увидели ни одного тренера, который мог бы возглавить наш клуб.

Сергей Галицкий признался, что они проанализировали работу всех именитых и не очень известных российских тренеров. Но того, кто пришелся бы лично ему по душе и соответствовал его планам на клуб, в России не нашли. С Даниэлем Фарке переговоры шли очень тяжело. Галицкий лично дважды по скайпу общался с немецким тренером и выслушивал все его доводы.

Даниэль Фарке. Фото: ФК "Краснодар"

- Переговоры у нас были очень тяжелыми, и практически мы на флажке договорились. Мы могли в сезон без тренера войти, вернее в предсезонную подготовку, - Сергей Галицкий признается, что решение «обезглавить» команду перед сезоном было спорным, но все же своевременным.

В итоге бывший тренер «Норвича» согласился на переезд в Россию. На видеоотчетах с тренировок «быков» видно, что Фарке уже практически влился в команду. Он демонстрирует осведомленность об игроках. Похвалил Матвея Сафонова, назвав его «отличным голкипером», и явно доволен своим новым статусом.

- Не знаю, что нам ждать с Фарке. Это было быстрое решение. Знаем, во что он играет. Хотим, чтобы был такой футбол. Думаю, он будет пробовать строить такой же футбол, как и в предыдущих клубах, - Фарке для Галицкого прежде всего тренер с разносторонними интересами. Именно широкий кругозор немца стал решающим в выборе нового тренера. - Я не должен говорить о наших разговорах, но он разносторонне смотрит на футбол. Его интересуют смежные области с футболом. Когда Гвардиола ужинал с Каспаровым, он его доставал, спрашивая про матч за титул чемпиона мира. Фарке такой же. Интересуется вещами, которые помогут развиться как тренеру. Это все, что я могу сказать, - заключил Сергей Галицкий.

Осенью 2021 года Сергей Галицкий объявил, что тяжело болен. Возможно, что именно диагноз повлиял на его взгляды. Но сейчас он без обиняков говорит, что может и не дождаться, когда «Краснодар» завоюет титул чемпионов, но тренировки, матчи и все, что связано с его детищем, - самое лучшее время в его жизни.

- Нахождение в футболе - это максимальная радость для людей, которые любят футбол. Мы хотим выиграть Кубок, мы хотим стать чемпионами, но, может быть, этого вообще не случится. Но всё равно это лучшее время, которое я провожу. Потому что это любимая нами игра. Нам не нужна победа любой ценой, отстоять весь матч стеной, отбиться - это не для футбольного клуба, а для игрушки. Мы такие.